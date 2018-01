Detenen un igualadí per una amenaça a Rivera al Facebook

La Policia Nacional va detenir ahir un home a Igualada acusat d'haver amenaçat de mort el líder de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, a través de les xarxes socials. El detingut va ser traslladat als jutjats de la capital de l'Anoia, va declarar i, de moment, va quedar en llibertat. El detingut està acusat d'un delicte d'amenaces greus i d'un delicte d'odi. La detenció respon a una denúncia que havia presentat el mateix Albert Rivera, segons han explicat fonts de la Policia Nacional. El detingut és un home natural d'Igualada, nascut el 1969.

L'arrest el va dur a terme la unitat adscrita als jutjats de la plaça de Castilla de Madrid. L'home va ser detingut al voltant de les deu del matí, quan anava a obrir el seu negoci a Igualada, una perruqueria. En primera instància se'l va traslladar a la comissaria i, tot seguit, va declarar al jutjat. Quan faltaven pocs minuts per a les tres de la tarda, va sortir dels jutjats per una porta lateral.

A la sortida dels jutjats, l'home va dir que estava «tranquil», tot i que «sobtat» i va explicar que la declaració havia anat «bé». El seu advocat va relatar que l'home no havia rebut cap citació prèvia per anar a declarar, un fet que troba «estrany», i considera que només es podria entendre si el que volien no era només una declaració, sinó fer una acció exemplaritzant». El jutge va deixar sortir l'arrestat per una porta lateral dels jutjats per així evitar la sortida per l'entrada principal.

Ciutadans va explicar que la policia espanyola s'havia posat en contacte ahir al matí amb el gabinet de Rivera per informar-lo de la detenció i va agrair als cossos de seguretat de l'Estat i a la Justícia «la seva feina per defensar la seguretat i la llibertat».

«A Cs no permetrem que s'amenaci la gent per pensar diferent», van assegurar des de la formació de Rivera. «El nacionalisme a Catalunya ha provocat una fractura social que trigarem anys a recompondre», van afegir. A més, el partit considera que «la majoria de catalans volen seguir sent espanyols i europeus» i, per tant, se senten formant part d'aquest col·lectiu.

El detingut hauria escrit a Facebook, en una conversa en què participaven dues persones més, que «L'únic que es mereix [Rivera és] un tret al cap».



Una frase amenaçant

El líder de ciutadans va presentar la denúncia al jutjat d'instrucció número 51 de la plaça de Castilla, de Madrid. El cas va ser adjudicat a la Unitat de Policia Judicial adscrita a la plaça de Castilla i a la Fiscalia de Madrid, que s'ha creat recentment i que és la que ha actuat en aquest cas.

Els investigadors de la policia es van centrar en una conversa a Facebook entre tres persones que diuen: «Aquest Rivera no té ni formació». Un altre interlocutor afegeix: «Ni educació»; i el tercer diu: «Anava a dir el mateix, però ho hauria acabat amb l'únic que es mereix: un tret al cap».

Albert Rivera ja ha denunciat altres atacs a ell i a la seva família els darrers mesos.