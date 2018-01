Imputen 51 persones pels talls a l'A-2 a Igualada en l'aturada del 3-O

El jutjat d'instrucció número 1 d'Igualada ha citat a declarar en condició d'investigades 51 persones per desordre públic, concretament pels talls a l'autovia A-2 durant les manifestacions del 3 d'octubre i el 8 de novembre passats. De moment, estan citades les persones que van ser identificades pels Mossos d'Esquadra, però el procés encara està en un moment molt indiciari i la xifra de 51 investigats podria variar. Els talls a l'autovia es van dur a terme durant les manifestacions de protesta per les actuacions de la policia espanyola durant el referèndum de l'1-O i en contra de l'empresonament dels presos polítics. Les declaracions començaran el mes de març.

Els talls a la carretera A-2 durant les manifestacions del 3 d'octubre i el 8 de novembre passat han arribat als jutjats d'Igualada, que, de moment, ha citat un total de 51 persones en qualitat d'investigades per un delicte de desordre públic. La xifra és de 51, però es podria ampliar en els pròxims dies, ja que el procés es troba en un moment molt embrionari.

Aquesta causa amb tantes persones ha sorprès, perquè els afectats no eren conscients d'haver estat identificats i perquè és evident que es van fer els talls de carretera, però l'acció es va emmarcar en un moment en què el país estava reaccionant als fets de la jornada de referèndum de l'1-O, a les actuacons amb violència per part dels cossos de seguretat de l'Estat i, a més a més, es van dur a terme sense incidències de pes, sense violència i sempre mantenint una interlocució amb els Mossos d'Esquadra que es trobaven al lloc del tall de trànsit.

De talls de carretera i d'accions per expressar el malestar contra l'acció política i l'actuació policíaca n'hi va haver arreu.

Les persones citades començaran a declarar el mes de març i, tal com ja se'ls adverteix en la citació que estan rebent, hauran d'anar acompanyades d'un advocat per a la seva defensa, o n'hauran de demanar un d'ofici. La citació també els avisa que el fet de no presentar-se podria ser motiu d'una multa que pot anar dels 30,05 als 150,25 euros.

En un comunicat, el CDR d'Igualada qualifica aquestes citacions «d'atac col·lectiu» i avisa que no deixarà soles les persones que han estat citades a declarar. Per tenir tota la informació, el col·lectiu demana a les persones que rebin citació que enviïn un correu electrònic a l'adreça suportoctubre@protonmail.com indicant les seves dades personals per articular una resposta col·lectiva i l'assessorament legal necessari.



El mes de març, al jutjat

Els afectats asseguren que la identificació no va ser directa amb els Mossos en el moment del tall, sinó que s'haurien produït majoritàriament a la zona d'aparcament de l'aeròdrom d'Òdena, a través de les matrícules dels vehicles que hi van deixar els manifestants. Les citacions judicials han arribat a les darreres hores als veïns afectats, que no esperaven estar imputats en cap causa.