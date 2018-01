El govern de Calaf fa propostes més socials per aprovar el pressupost

L'equip de govern proposa a l'oposició incrementar la partida de serveis socials per arribar a un acord i aprovar els pressupostos per al 2018. El govern republicà està en minoria i necessita algun suport per tirar endavant els comptes d'aquest any.

Montse Mases, regidora d'Hisenda, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, ha fet arribar una carta a tots els membres de l'oposició on els desglossa l'increment de pressupost de 8.730 euros d'aquesta àrea respecte al pressupost del 2017 i els proposa incrementar-la uns 3.000 euros més.

Durant el ple del dia 15 de gener, els grups de l'oposició CiU i GiC-VV van votar a favor d'acceptar les al·legacions d'un veí al pressupost municipal per al 2018. La reclamació considerava que el pressupost no recollia les necessitats socials de la població amb la quantitat necessària, i, per això, al·legava impugnar el pressupost. Els grups de l'oposició van votar en contra de desestimar aquesta al·legació i, per tant, el pressupost no es va poder aprovar definitivament.

Durant el ple, des de Junts per Calaf (partit de govern) van defensar que la partida destinada a ajudes socials no és insuficient ja que des del 2015, quan van entrar al govern, s'executa entre el 75%-85% de la partida pressupostària destinada a ajudes socials. Això vol dir que es pressuposta més del que s'acaba gastant i que, per tant, es cobreixen totes les necessitats socials que arriben a l'Ajuntament. A més, les dades indiquen que en 3 anys aquesta partida s'ha incrementat el 62,7%.

En aquest sentit, l'equip de govern ha explicat que vol intentar arribar a un acord amb els grups de l'oposició, i d'aquesta voluntat, sempre segons el govern, en surt la carta que els ha fet arribar. En aquesta es desglossa les diferències en les partides vinculades als serveis socials des del 2017 al 2018, on hi ha hagut un increment de 8.730 euros. L'increment de 3.000 euros que planteja el govern es pot plantejar gràcies al balanç positiu que hi ha hagut en l'exercici del 2017.