Olesa introdueix un porta a porta selectiu per recollir millor la brossa

El departament de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olesa ha introduït un nou sistema de recollida porta a porta de les restes vegetals al barri de les Planes. Aquest sistema s'afegeix al que des de fa tres anys es fa al barri d'Oasis, i al nou sistema de recollida porta a porta del cartró comercial que l'Ajuntament va impulsar amb l'entrada en vigor del nou contracte d'escombraries al final del 2016. Per a aquest 2018, des del departament de Medi Ambient també es vol engegar la recollida porta a porta del vidre comercial i no descarta estendre la de restes vegetals a altres barris olesans amb proliferació d'habitatges unifamiliars, com passa a les Planes, segons han explicat fonts municipals.

En el cas del barri de les Planes, fins ara hi havia quatre contenidors fixos de poda a diferents indrets del barri. Aquests punts, però, tenien força incidències, ja que s'omplien de seguida a causa del mal ús que en feien algunes persones i també de professionals de la jardineria, que hi abocaven grans quantitats de poda. La solució acordada amb l'Associació de Veïns de les Planes va ser retirar els contenidors i introduir el sistema de recollida porta a porta.

L'objectiu d'aquest canvi és el de poder reciclar tota la poda que es genera al barri de les Planes, i que els veïns i veïnes que facin tasques de manteniment dels jardins tinguin la comoditat que se'ls passarà a recollir les restes vegetals a la porta de casa seva, en comptes d'haver de portar-les al contenidor més proper. Ara la recollida es fa amb un camió pop que agafa la saca de cada domicili.

El sistema és senzill. L'associació de veïns disposa de grans saques per a la recollida de restes vegetals que podran usar gratuïtament tots els veïns i veïnes. En disposar cada casa d'un sac, quan aquest estigui ple s'ha de deixar davant de casa els dilluns a la nit (excepte vigílies de festius), i cada dimarts no festiu, a primera hora del matí, un vehicle de l'empresa de recollida de residus passa porta per porta a recollir els sacs plens. El tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olesa, Pedro Chumbo, ha destacat que la petició que es fa al veïnat és que les saques continguin només restes de poda, ja que si hi ha altres restes barrejades la planta de reciclatge no accepta les saques. Per aquesta raó, en cas de detectar que les saques s'utilitzen per a altres residus, com ara runa, l'Ajuntament podria fer marxa enrere en aquells domicilis on no s'hagi fet bé el reciclatge.