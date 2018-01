Vilanova amplia l'horari de servei del restaurant del Centre d'Innovació

L'Ajuntament de Vilanova del Camí no ha trobat candidat per poder portar el restaurant del Centre d'Innovació Anoia, que durant un temps va presentar-se com un espai de pràctiques d'hostaleria vinculades a l'Escola Pia. Aquesta manca d'interès, segons el govern local, ha fet que s'hagi decidit per ampliar l'horari del restaurant del centre d'innovació. A partir d'ara, s'ofereix la possibilitat a qui vulgui aspirar a la concessió que es pugui treballar segons els mateixos horaris que la resta d'establiments de restauració de Vilanova del Camí.

El regidor d'Urbanisme, Juan Manuel Cividanes, remarca l'encert d'ampliar l'horari en aquests moments. Creu que els canvis en el Pla Urbanístic Municipal farà que hi hagi més activitat al polígon i el bar restaurant serà més necessari. El regidor de Promoció Econòmica, Francisco Palacios, ha explicat que fora de l'horari del Centre d'Innovació Anoia les portes d'accés al bar seran les exteriors.