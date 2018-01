Esparreguera programarà activitats al mercat per fomentar-hi el comerç

Amb l'objectiu de fomentar la dinamització comercial al mercat, l'Ajuntament d'Esparreguera prepara una campanya amb activitats prou atractives per atreure veïns que hi vagin a comprar. Representants de la regidoria de Comerç i del col·lectiu de paradistes del mercat municipal s'han començat a reunir per dissenyar pssibles propostes.

La intenció de l'Ajuntament i dels paradistes és organitzar un total de quatre actuacions al llarg de l'any. Després de la realització de la primera, durant la campa-nya de Nadal, amb una valoració força positiva, la regidoria de Comerç i els paradistes ja estan treballant en la segona campanya, que es portarà a terme durant el Carnaval. És per això que el mercat municipal es decorarà amb motius carnavalescos i es farà un sorteig d'un val de descompte de 10 euros en productes de cada parada. Es farà el dissabte 10 de febrer, i després n'hi haurà un cada tercer divendres de mes.

Emi Carmona, cap de la unitat administrativa de la regidoria de Comerç de l'Ajuntament d'Espar-reguera, assegura que «el mercat municipal és i ha de ser un dels eixos comercials de la vila».