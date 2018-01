La nova imatge de La Mostra d'Igualada fa una crida a despertar la curiositat

La Mostra d'Igualada – Fira de teatre infantil i juvenil ha presentat aquest dilluns la imatge de la seva 29a edició. L'artista igualadí Ramon Enrich ha estat l'encarregat de crear una col·lecció d'una quinzena de cartells que tenen un element comú: un gran interrogant taronja, el color de La Mostra. L'interrogant se situa enmig d'imatges simples i inspirades en l'estil de Brossa on els espais naturals i urbans són l'escenari d'un signe d'interrogació descontextualitzat que pren el protagonisme. El director artístic de La Mostra d'Igualada, Pep Farrés, ha explicat que la idea que es proposa enguany és que el teatre esdevingui una via per qüestionar-se, reflexionar i obrir la ment. "Volem que els espectadors es generin preguntes a través del teatre", ha afegit.

La Mostra d'enguany proposa la idea de descobrir el món a través del teatre, "un teatre que ha de fer créixer, que impulsa la imaginació i que és un viatge pel cervell a través de l'acció efímera, única i passatgera". L'artista, Ramon Enrich, ha destacat la intenció de crear una campanya "no convencional" que qüestiona el context tradicional del teatre infantil i juvenil. La idea d'Enrich és "insinuar i crear expectativa, sense concretar".

El director artístic, Pep Farrés, ha explicat que l'interrogant convida l'espectador a pensar, a crear preguntes que tenen relació amb les obres que es podran veure. Tot i que durant la presentació no s'ha avançat cap dels espectacles que es podran veure a l'abril a Igualada, Farrés ha assenyalat que les temàtiques de les obres seran molt diverses, des de l'amor, l'adopció o la diferència, fins als límits de la ciència o la construcció de murs en el món d'avui.

Una mostra dels diversos cartells. FOTO: ACN

La Mostra d'enguany també vol ser una contribució a la reflexió constant. "A vegades quan som grans la curiositat del nen es perd, però el teatre vol ser una invitació a continuar sent curiosos", ha destacat Pep Farrés. A més, amb la creació de preguntes que conviden a la reflexió, des de La Mostra es vol ajudar a trencar la idea que el teatre és un bé que es compra, es consumeix i es llença, "com el fast-food". "Volem convidar els nens i els joves perquè el teatre perduri dins seu i es creï un pòsit", ha assenyalat.

Cada imatge de la col·lecció s'acompanya d'un petit eslògan. 'La curiositat en escena' és el títol global que després es va desgranant amb altres eslògans per a cadascuna de les imatges, i que també pretén consolidar La Mostra com una gran plataforma de la curiositat i catalogar les arts escèniques com un material de "construcció d'experiències".

En la darrera edició, La Mostra d'Igualada va acollir 51 companyies, 101 representacions, 33.000 espectadors i 730 professionals acreditats.