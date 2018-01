Calaf estrena les botigues museu per les festes de Santa Calamanda

Treballadors de l´Ajuntament en la intervenció per reconvertir botigues velles en petits museus

El dia 4 de febrer, la plaça de Gran de Calaf recuperarà part de la vida que va tenir fa uns anys. És possiblement un dels punts més emblemàtics de la població havia estat la plaça del Mercat, i hi ha l'Ajuntament i l'Església, però el comerç n'ha fugit i actualment tots els establiments estan tancats. Ara, l'Ajuntament impulsa un projecte de reobrir com a petits museus algunes de les botigues i espais que donaven vida. El projecte preveu 7 intervencions, però en una primera fase se'n mostraran 4, que obriran el mes de febrer, coincidint amb les festes de Santa Calamanda, la festa major d'hivern de la capital de l'Alta Segarra.

L'obertura dels primers quatre espais de la plaça Gran recuperats es farà el diumenge dia 4 de febrer, a 2/4 d'1 del migdia. En aquesta primera tongada el visitant trobarà com era la Escuela de Niños, la Imprenta Juan Oller, la Bodega i la Merceria-Perfumeria Cal Garriga. El projecte de reobertura de locals porta per nom «Les botigues de la plaça gran, un tresor recuperat».

Famílies vinculades a aquests antics negocis han aportat materials per poder fer la museïtzació, però també molta gent de Calaf, que en saber que es duia a terme la iniciativa ha volgut col·laborar. Fonts de l'Ajuntament de Calaf explicaven ahir que per exemple hi ha hagut una dona que ha aportat el seu vestit de casament perquè en va comprar la roba a Cal Garriga.

Els altres 3 establiments que també es recuperen amb aquesta acció han d'incorporar-se al projecte a partir del mes de maig. Per fer possible aquesta iniciativa l'Ajuntament ha signat un contracte de cessió d'ús dels establiments amb els seus propietaris, i d'aquesta manera ha pogut actuar en aquests espais particulars. El projecte es du a terme gràcies a un ajut europeu Leader, destinat a fomentar l'activitat econòmica, les TIC i la creació d'ocupació al món rural, que subvenciona una part del projecte amb una aportació de 29.000 euros.

El projecte «Les botigues de la plaça Gran, un tresor perdut» té una gran importància de recuperació patrimonial, a l'hora de ser també un valor social i econòmic.L'Ajuntament considera que un projecte així enfortirà la identitat local i que és un recurs per a desenvolupament econòmic de la vila. Serà, també, un centre de formació, perquè recollirà la memòria col·lectiva de Calaf per ser transmesa.

L'obra de rehabilitació l'ha dur a terme l'Ajuntament. Va ser aquesta mateixa institució qui va fer una crida demanant als calafins si tenien material històric per ambientar les botigues i si el podien aportar.