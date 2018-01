Concert de tenora i orgue, per recordar 60 anys de sardanes a Olesa

Teresa Campos a la tenora i Lorién Santana a l'orgue van ser els encarregats de posar punt final a la celebració del 60 anys de l'entitat Olesa Sardanista, diumenge a la tarda. Pere Salvador, president de l'entitat, va agrair la participació que ha fet possible desenvolupar el programa d'actes del 60è aniversari. L'entitat volia aprofitar l'efemèride per trencar tòpics sobre el món de la sardana i la cobla, i Salvador va anunciar diumenge que tot i que els actes inclosos en aquesta aniversari arribaven al seu acte final, encara hi ha una trentena d'actes més que s'aniran fent.