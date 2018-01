Olesa recorda l'horror de deu veïns als camps de concentració nazi amb llambordes Stolpersteine

Olesa recorda aquest divendres l'horror de deu olesans que van viure en un camp de concentració nazi. Alguns hi van deixar la vida i d'altres en van poder sortir amb vida després d'haver passat uns mesos angoixants. L´acte consistirà en la col·locació, a la plaça de Fèlix Figueras i Aragay, de les llambordes anomenades "Stolpersteine", a càrrec de l'artista alemany Gunter Demnig, autor d'aquest record a les víctimes de l´holocaust. La traducció del seu nom vol dir "llambordes per ensopegar", fent al·legoria al fet d´ensopegar amb la història, segons ha remarcat el regidor de Cultura de l´Ajuntament d´Olesa, Xavier Rota.

Els Stolpersteine són llambordins fets de formigó de 10cm x 10cm coberts d´una fulla de llautó en la qual es graven les dades essencials de la persona que va viure en algun dels camps de concentració. L´objectiu és fer aturar el vianant i fer-lo pensar en aquella persona desapareguda, assassinada i torturada pel nazisme.

Des de l'inici del projecte, el 1993, s´han col·locat més de 28.000 llambordins arreu d´Europa. A la Catalunya central, per exemple, a Navàs i a Manresa. Cada llambordí està fet a mà, un per un, un gest de respecte que vol explícitament contrastar amb l'exterminació industrialitzada perpetrada pels nazis. A Catalunya, la petició de llambordins es fa a través del Memorial Democràtic de Catalunya.

En el cas d´Olesa, aquest divendres es col·locaran deu llambordins en record a deu olesans que van ser en camps de concentració nazi. Alguns d´aquests olesans van morir als camps, i d´altres van ser alliberats. Són Eduard Boada Olivé, els germans Joan i Ramon Sardà Paraira, Francesc Llongueras Marcet, José Marcos Martínez, Francesc Margalef Forcada, Manel Martín Alguézar, Eugenia Vidal Forcada, Miquel Grau Mateuni Josep Valldeperas Macià.

La recerca de la regidoria de Cultura per fer el recull de noms ha partit del treball que, als anys 80, va fer l´olesà Carles Roca titulat "El cost humà de la Guerra Civil; així com també del llibre de l´historiador Oriol Dueñas "La violència d´uns i altres. La repressió de la guerra i la postguerra 1936-1945. El cas d´Olesa de Montserrat" i documentació del Memorial Democràtic.

Fins ara, a Catalunya només hi havia llambordins instal·lats a Navàs, Manresa, Igualada i Castellar. Olesa se sumarà aquest divendres al llistat de municipis amb "Stolpersteine", en un acte que comptarà amb la presència del propi autor dels llambordins, Gunter Demnig, així com també del director del Memorial Democràtic, el periodista Plàcid Garcia-Planes. L´acte el presidirà l´alcaldessa d´Olesa, Pilar Puimedon, i el regidor de Cultura, Xavier Rota. Arrencarà a les 7 de la tarda amb la instal·lació de les llambordes a la plaça de Fèlix Figueras i Aragay, que donarà pas, a dos quarts de 8, a l´acte institucional del Projecte Stolpersteine i el concert "Músiques de l´Holocaust" a càrrec del Col·lectiu Brossa, al saló de sessions de l´Ajuntament.

L´alcaldessa d´Olesa, Pilar Puimedon, ha demanat a la ciutadania que assisteixi a l´acte com a manera de "retre homenatge a unes persones que mereixen un reconeixement".

Per a Puimedon, les Stolpersteine són "una mostra de la unió de tota Europa", i amb la seva col·locació, Olesa demostra "que som una ciutat que sap reconèixer les heroïcitats". En aquest sentit, durant l´acte s´aprofitarà per canviar la placa en record a l´alcalde republicà Fèlix Figueras i Aragay, que dóna noma la plaça de l´Ajuntament, fent-hi constar ara que va ser assassinat per les tropes franquistes. Precisament, l´alcaldessa ha volgut incidir en la importància del treball intens que està fent l´Ajuntament d´Olesa per a la recuperació de la memòria històrica.