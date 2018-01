Castellví de Rosanes reparteix 2.439 euros en ajudes escolars a famílies

Un centenar d'infants de Castellví de Rosanes han rebut ajudes per a llibres de text i material didàctic del curs 2017-2018. L'import global dels ajuts concedits per l'Ajuntament per aquest concepte ascendeix a 2.439,44 euros, que es van fer arribar a les famílies durant les darreres setmanes del 2017.

Del centenar de peticions rebudes per part de famílies de Castellví de Rosanes, 98 han estat ateses. Dues de les sol·licituds s'han desestimar perquè van arribar fora del termini establert en la convocatòria.