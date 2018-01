La creació d'hipermercats aixeca crítiques a Castells

La cadena de supermercats Consum s'establirà a Igualada, concretament a la plaça de Cal Font, i la cadena Bon Preu Esclat també ha anunciat que s'ins-tal·larà a l'antic edifici Vivesa, a l'avinguda Barcelona. El botiguers de l'associació Nou Centre d'Igualada posen sobre la taula la seva preocupació davant l'obertura de més superfície comercial. ERC també critica aquestes accions del govern Castells, pel càstig que pot rebre el comerç local i perquè cal fer canvis en el planejament general per poder donar l'ús comercial a Vivesa.

L'Associació Nou Centre d'Igualada de Comerciants, Negocis i Entitats creu que «no s'estan avaluant totes les repercussions comercials que tindrà aquest increment de superfície de vendes. Pel que sembla es presta massa atenció només en les compensacions urbanístiques que farà l'empresa Bon Preu a Igualada (nova rotonda, ampliació carrer Lleida...).

Els republicans consideren que el nou supermercat comportarà canvis urbanístics al seu voltant que incrementaran el trànsit entre el carrer Lleida i l'avinguda Barcelona. ERC també pregunta «on són les empreses que va prometre l'alcalde» i reclamen «rehabilitar el mercat de la Masuca i ajudar el petit comerç de la ciutat».

Per als republicans l'arribada del nou supermercat Bonpreu és deguda al «conformisme» del govern municipal, que és «incapaç» d'atreure empreses i generar ocupació de qualitat malgrat les reiterades promeses electorals de Castells. ERC apunta que «l'alcalde que es definia com a industrialista no ha avançat gens en aquest sentit» i passarà a la història com «l'alcalde dels hiperasiàtics i dels supermercats». Alhora la formació republicana reclama «una aposta ferma i decidida pel comerç de la ciutat» i demana que amb els diners que obté l'Ajuntament per la requalificació dels 18.000 m2 del terreny de la Vives Vidal «s'inverteixin a rehabilitar el Mercat de la Masuca i en la promoció i ajuda del petit comerç».

La CUP Igualada, per la seva banda, acusa el govern de Marc Castells de fer «política de curta volada però amb poc risc i gran pompositat», i li retreu que amb aquesta i la de Vivesa «Castells haurà fet la tercera modificació puntual del POUM que fa amb l'objectiu d'acomodar l'urbanisme de la ciutat a la instal·lació de grans superfícies comercials». Els cupaires denuncien que «aquest urbanisme a la carta vulnera una concepció de la ciutat que hauria d'estar planificada, i no subjecta al capritx del govern de torn».