Igualada rehabilitarà una fortificació de defensa carlina per obrir-la a la ciutat

Amagat en un terreny del barri del Poble Sec d'Igualada hi ha un fort defensiu de l'època de les Guerres Carlines que ara l'Ajuntament de la ciutat s'ha proposat recuperar. Es tracta d'una torre de defensa que va ser construïda l'any 1837, durant la primera guerra carlina (1833-1840). En aquella època la construcció formava part del terme municipal d'Òdena i servia per defensar la vila d'Igualada i els seus entorns dels moviments de l'exèrcit carlista.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha explicat que l'objectiu del projecte és rehabilitar i museïtzar la torre, però alhora recuperar els jardins del seu entorn "per obrir-los a la ciutat i fer-hi tot tipus d'activitats". Les obres de recuperació del fort, valorades en 50.000 euros, començaran en un termini de dos mesos, mentre que l'arranjament de l'entorn preveu una inversió de 97.000 euros.

El Fort de Sant Magí és una fortificació defensiva que data de l'any 1837, durant la primera guerra carlista, i que es va aixecar sobre les restes d'una antiga ermita dedicada a Sant Magí i que va ser construïda durant el segle XVIII. El fort va ser construït en una zona elevada per tal de protegir la ciutat pel cantó nord. Aquesta edificació consta d'una planta quadrangular amb dos pisos i encara avui conserva elements distintius com les espitlleres de totxo i pedra. El fort és contemporani a la Torre del Pi de Santa Margarida de Montbui, una edificació que també defensava la ciutat d'Igualada durant l'època carlina, però en aquest cas des de la zona sud.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha explicat que la fortificació va ser declarada Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), malgrat que degut al pas del temps s'ha anat degradant i actualment es troba "en un estat lamentable". La idea de Castells és reconstruir el Fort de Sant Magí, museïtzar-lo i obrir-lo a la ciutat perquè els veïns d'Igualada puguin visitar-lo. Al mateix temps, però, el projecte contempla l'arranjament de l'entorn de la torre, que compta amb diversos jardins, amb l'objectiu d'organitzar-hi activitats culturals.

El projecte consta de dues fases, la primera de les quals està valorada en 50.000 euros i ja està en marxa. Segons ha detallat Castells, aquesta primera fase consta de la rehabilitació i consolidació de la torre i està subvencionada per la Diputació de Barcelona. La idea, segons el batlle, és que les obres comencin en un termini màxim de dos mesos, ja que ja s'ha fet la licitació del projecte.

La segona fase, que preveu una inversió de 97.000 euros, contempla l'arranjament de l'entorn del Fort de Sant Magí per obrir-lo a la ciutat. El ple de l'Ajuntament d'Igualada d'aquest dimarts al vespre va aprovar donar llum verda a aquesta segona fase, que encara no té un calendari d'execució. La intervenció al voltant de l'edifici contempla, entre d'altres, la recuperació de la vegetació, una urbanització bàsica amb petits camins, l'establiment de mobiliari urbà i la il·luminació.

D'altra banda, Castells ha explicat que en una altra fase més avançada del projecte també preveuen rehabilitar i fer accessible la Torre de les Aigües, una edificació modernista situada just al costat del Fort de Sant Magí. Aquesta torre és propietat de l'empresa Aigües de Rigat i es va construir l'any 1928. Igual que el fort, també té la catalogació de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) Castells ha dit que la idea és "trobar recursos per poder recuperar-la i fer-la accessible perquè la gent pugui pujar fins a dalt de tot de la torre i veure les vistes magnífiques que hi ha".