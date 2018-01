El govern d'Igualada ha de fer la primera modificació del POUM per encabir el futur Esclat en solitari

El govern d'Igualada va fer valdre la seva majoria absoluta per aprovar inicialment una modificació puntual del Pla General d'Ordenació per fer possible que l'antiga fàbrica Vives Vidal tingui un ús comercial.

ERC i CUP, que ja havien mostrat públicament la seva disconformitat amb la implantació d'una nova superfície comercial canviant a mida el planejament urbanístic, van tornar a expressar en el ple de dimarts el seu punt de vista al del govern local. En la crítica s'hi van sumar Socialistes d'Igualada i Decidim. L'Ajuntament va aprovar el canvi, encara que l'alcalde Marc Castells es quedés sense cap suport que no fos de la seva formació.

El grup municipal dels Socialistes d'Igualada va votar en contra de la modificació urbanística «a mida» que permetrà l'obertura d'un nou gran supermercat de gairebé 4.000 metres quadrats a l'antiga fàbrica Vives Vidal. El PSC lamenta que la modificació de planejament no respongui a una planificació de la ciutat.

El portaveu del grup socialista, Jordi Riba, ha explicat que l'arribada de Bon Preu es tracta «d'una implementació comercial sobredimensionada que respon més a una guerra de competència entre les grans cadenes de supermercats que no pas a una necessitat de nous espais comercials d'alimentació que tingui Igualada».

Riba va preguntar al govern quina afectació tindrà això per al petit comerç i va recordar que «és la tercera modificació urbanística que el govern del PDeCAT fa al servei d'una gran cadena de supermercats, tal com ja va passar amb Mercadona i Aldi». Socialistes d'Igualada lamenta que actuacions com aquestes «alteren les regles del joc i afavoreixen certs supermercats per sobre d'altres, ja que es permet que puguin instal·lar-se en zones on la planificació urbanística no ho preveia».

En l'àmbit estrictament urbanístic, el PSC acusa Marc Castells de practicar «un urbanisme Frankenstein, de nyap en nyap». Per això Riba afirma que el govern del PDeCAT «no té un model de ciutat perquè actuacions com aquesta no responen a una planificació clara per Igualada, sinó que són actuacions reactives, no proactives».

Socialistes d'Igualada va reiterar la seva demanda perquè el govern afronti la renovació del POUM: «La ciutat del 2018 no pot estar planificada amb un document del 1986, és urgent pensar la ciutat en global i això passa per actualitzar el Pla Urbanístic». L'alcalde ja ha dit en les darreres setmanes que no té cap intenció de fer-ho i que espera un canvi a en la legislació urbanística per acollir-se a un nou model que l'administració catalana tindria a punt d'aprovar.

També Decidim critica Castells per fer una política urbanística «covarda» i no afrontar la redacció d'un nou POUM. Consideren que adaptar el planejament a cada necessitat deixa la ciutat sense projecte de futur.