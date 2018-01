Igualada recuperarà un vell fortí carlista i n'arranjarà l'entorn per fer-lo visitable

L'Ajuntament d'Igualada arranjarà els terrenys que envolten el fort de Sant Magí, fins ara tancat, amb la intenció de poder reobrir l'espai a la ciutat. Aquest projecte paisatgístic que es va aprovar en el ple de dimarts a la nit complementa un altre projecte d'obres, pressupostat pel govern municipal per a aquest exercici 2018, que rehabilitarà l'històric edifici que dóna nom a aquest espai del Poble Sec, actualment molt malmès.

L'alcalde, Marc Castells, i la regidora de turisme, Patrícia Illa, van explicar a la resta de regidors que els objectius amb aquests dos projectes complementaris, són consolidar l'estructura del fort i recuperar-lo com a element de memòria d'aquest episodi històric a la capital de l'Anoia i, a banda, convertir el seu entorn en una zona d'estada agradable i accessible per als veïns del barri, on les vistes sobre la ciutat siguin protagonistes.

La intervenció al voltant de l'edifici inclou, entre d'altres, la recuperació de la vegetació, una urbanització bàsica amb petits camins, l'establiment de mobiliari urbà i la il·luminació. L'espai serà accessible des del carrer Carme Verdaguer, mitjançant una escala que ara es restaurarà i s'adaptarà a la normativa de seguretat, i també a través d'un passatge des del carrer de la Salut, en aquest cas a peu de carrer.

Les obres per a la consolidació de l'edifici, per a les quals es compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, estan pressupostades en 50.000 euros. El projecte per arranjar l'entorn preveu una inversió de 97.000 euros.

El fort de Sant Magí és una fortificació defensiva aixecada l'any 1837, durant la primera guerra Carlina, al mateix punt del pla de Sant Magí que anteriorment havia allotjat una capella dedicada al sant. Es va construir fent servir precisament les pedres de l'antiga capella i pràcticament al mateix temps que la torre aixecada a la muntanya del Pi de Santa Margarida de Montbui.

Consta d'una planta quadrangular amb dos pisos i encara avui conserva elements distintius, com les espitlleres de totxo i pedra. Es troba en un terreny d'uns 1.400 m2, on també hi ha un antic dipòsit d'Aigua de Rigat i una singular torre octogonal.