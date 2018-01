Martorell crearà una residèncià per a persones amb discapacitat intel·lectual

Martorell tindrà una nova residècia per a gent amb discapacitat intel·lectual, de 48 plades. Es tracta d'una segona fase d'un projecte que es desenvoluparà després que la Junta de Govern de l'Ajuntament de Martorell hagi aprovat el conveni amb la Fundació Arc de Sant Martí. En concret, el complex d'habitatges i serveis de 2.000 metres quadrats, estarà distribuït en tres plantes i s'ubicarà en els terrenys annexes al Centre d'Atenció Diürna, amb qui treballarà de forma coordinada. Està previst que les obres s'iniciïn durant el mes de març i estiguin enllestides a finals d'any.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell, ha explicat que "volem seguir sent un municipi capdavanter en polítiques socials i atenció a les persones" i per això "cal continuar fent un esforç constant d'inversió i ampliant serveis". En aquest sentit, Fonollosa ha destacat que "tenim la necessitat i el compromís d'augmentar els recursos residencials per a donar resposta a la demanda existent, especialment en persones amb necessitat de suport extens i generalitzat". I és que avui, moltes famílies han de buscar un ingrés lluny del seu entorn de residència per la manca de places. A més, s'han detectat noves necessitats com l'acolliment d'usuaris per a respirs familiars o estades temporals. És per això que el projecte preveu la creació de 8 places de respir i 40 places residencials concertades.

Fonollosa ha destacat que "amb la nova residència donarem resposta a les necessitats detectades, ampliarem la cartera de serveis amb una nova instal·lació per a les famílies de Martorell que fins ara no teníem i, a la vegada, complim amb el compromís de culminar el projecte amb aquesta segona fase".

Martorell disposa del Centre Especial de Treball Can Cases i d'un Centre d'Atenció Diürna de Can Serra, tots dos de titularitat municipal i, des de 2007, el Centre d'Atenció Diürna amb el projecte de col·laboració entre l'Ajuntament i la Fundació Arc de Sant Martí. Amb aquest nou equipament, es completen i milloren els serveis gràcies a la construcció d´un recurs residencial que donarà resposta a les necessitats de la població amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Amb l'aprovació i signatura del conveni, està previst que la nova residència entri en funcionament l'any 2019.