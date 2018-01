Les coves de Montserrat estrenen un audiovisual fet amb videomapatge

A partir del 3 de febrer, les coves de Montserrat, situades en ple massís de Montserrat al municipi de Collbató (Baix Llobregat), rebran els visitants amb la projecció d'un espectacular audiovisual fet amb la tècnica del videomapatge que explicarà la història de les coves i la seva relació amb el municipi. El vídeo, de 17 minuts i que es projecta a la mateixa paret de la cova, té una banda sonora original creada pel músic Francesc Gener i potencia els moments més dramàtics amb la il·luminació de les parets adjacents.

Segons l'alcalde de Collbató, Miquel Solà, l'objectiu de l'audiovisual és «dinamitzar i complementar» la visita de les més de 20.000 persones que cada any s'acosten a les coves.

Així, a partir d'ara les visites començaran amb la projecció del vídeo i posteriorment es recorrerà l'interior de la cova amb un guia com es feia fins ara. De moment, el cost de la visita es mantindrà com fins ara, en 7,5 euros.

L'alcalde de Collbató ha destacat que l'audiovisual és un projecte singular i únic al món perquè, a banda de ser el primer que s'ha fet utilitzant la tècnica del mapatge a l'interior d'una cova, s'ha creat adaptant-lo a les irregularitats de la paret. Això ha obligat els seus creadors, la productora Wasabi Produccions, a fer càlculs per compensar les deformacions de les imatges i fer, per exemple, que alguns dels personatges que hi apareixen passin per darrere d'algunes roques de la cova.

Per recrear les escenes en què apareixen persones es van fer filmacions amb actors reals al teatre La Passió d'Esparreguera que van servir de base per crear digitalment les imatges que es projecten.

L'audiovisual, de 17 minuts de durada, recrea amb imatges, llum i música la història de les coves des de la prehistòria als nostres dies i la seva relació amb l'entorn. Així, es mostra la creació del massís de Montserrat, l'aparició dels primers pobladors de la zona, les diferents èpoques i la relació amb la muntanya i la seva influència en la cultura.

Solà ha reconegut que l'audiovisual ha estat un projecte «complicat» perquè havia d'explicar la història de la cova sense cap nar-ració però que finalment el resultat ha estat molt satisfactori perquè servirà per complementar les visites tradicionals a l'interior de la cova que es fan amb guia.



Altres millores a l'espai

A banda de l'audiovisual, a la cova, que ha estat tancada al públic més d'un any mentre s'hi treballava, s'ha fet el canvi de les estructures i platees existents. Les noves platees ofereixen més capacitat i estan especialment disse-nyades per assegurar un fàcil manteniment i la seva resistència a les exigents condicions de l'entorn, que presenta un alt grau d'humitat.

El cost de l'audiovisual i les obres de millora a la cova han pujat a mig milió d'euros, que ha finançat la Generalitat a través de plans de foment del turisme. Durant aquest proper cap de setmana es farà una jornada de portes obertes dedicades als veïns de Collbató.