La Generalitat farà millores per posar l'aeròdrom d'Òdena dins de la normativa

Aeroports de Catalunya, empresa pública del departament de Territori i Sostenibilitat, ha licitat les obres per adequar l'aeròdrom d'Igualada-Òdena a la normativa estatal. Les actuacions que es duran a terme permetran equiparar la instal·lació a les noves normes de seguretat operacional d'aeròdroms d'ús restringit. L'import de la licitació és de 256.400 euros i es preveu que les obres comencin a final de març, amb un període de cinc setmanes.

Aquestes millores feia gairebé dos anys que estaven pendents de poder-se realitzar, i no tenir-les completades era un problema per als gestors de les instal·lacions. L'aeròdrom d'Òdena havia estat triat pel tripartit per ser un dels aeroports corporatius que havien de descongestionar les operacions comercials de l'aeroport del Prat. La crisi econòmica i canvis polítics van deixar aparcat aquell pla d'infraestructures de vol i Òdena va tornar al règim dels aeròdroms comarcals. Entre un projecte i un altre, però, la pista anoienca havia quedat fora de la normativa.

Les actuacions que s'hi duran a terme consisteixen en la regeneració del paviment de la pista, l'adequació dels pendents de la pista per evitar obstacles en els primers 100 metres de la superfície de transició, la retirada d'una caseta ubicada a la capçalera 17, la reparació de la tanca perimetral i senyalització de la tanca, una nova zona de bombers, la substitució de les torres i les mànegues de vent per unes que segueixin la normativa i fer la senyalització adequada. El secretari d'Infraestructures, Ricard Font, ha destacat que aquesta actuació és un primer pas perquè l'aeròdrom pugui acollir més activitat. «És un factor de modernització per a aquesta instal·lació amb l'objectiu de generar més activitat tant aèria com econòmica, que repercutirà també en Igualada i Òdena», ha exposat. Per a Font, «aquest és un exemple de col·laboració entre els municipis i la Generalitat que ha d'ajudar l'activitat econòmica».