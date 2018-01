Òdena viu demà un dia endolcit amb un particular mercat del torró

La plaça Major d'Òdena i voltants s'endolceix aquest diumenge amb la Fira dels Torrons, una celebració que recorda com antigament els firaires aprofitaven la diada de Sant Sebastià, copatró del municipi, per vendre a millor preu els torrons que havien sobrat de la campanya de Nadal.

Durant tot el matí hi haurà activitats relacionades amb l'elaboració d'aquest dolç. Es podrà veure en directe una demostració de cuita de torró de crocant ( guirlache) i després es podrà degustar. També hi haurà el mercat de pagès i, a partir de 2/4 de 10, es farà l'esmorzar popular a la brasa. A partir de les onze hi haurà una demostració de cuita de torró de crocant. A 2/4 d'11 comença l'aplec de la sardana. També al matí hi haurà atraccions i jocs a l'antiga.