Esparreguera presenta els pressupostos «més d'esquerres»

El govern d'Esparreguera ha presentat un pressupost per al 2018 (22,2 milions d'euros) que té dos trets destacats: fer que la meitat de la inversió del municipi es decideixi a través d'un procés participatiu i l'increment de l'apartat de diners per a causes socials, que puja fins a 89.000 euros en la despesa social, fet que situa Esparreguera en la segona població de Catalunya en despesa social. Els comptes per aquest any ja havien estat aprovats amb els vots favorables del Govern (PSC i ICV) i el PP i Ciutadans, però aquesta setmana se n'ha fet una sessió informativa pública.

L'alcalde, Eduard Rivas, va agrair el suport dels diferents grups municipals que van donar suport a l'aprovació al llarg de la legislatura, però va lamentar que la política de blocs d'àmbit nacional estigui afectant la política municipal per aprovar coses importants per als vilatans, com són els pressupostos municipals. També va destacar molt positivament l'avenç en el compliment del PAM (Pla d'Actuació Municipal) que es van fixar en iniciar la legislatura amb el compliment progressiu de les inversions programades.

El primer tinent d'alcalde, Emmanuel Ortí, va valorar molt positivament que aquests pressupostos aprovats que va considerar els més «d'esquerres» de la legislatura amb un clar accent social per atendre amb garanties totes les emergències socials els veïns d'Esparreguera puguin patir el 2018. També considera molt interessant la dotació pressupostaria per desenvolupar el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) que s'ha redactat en aquest mandat.

Per altra banda, dins l'equip de govern, el regidor d'Hisenda, Rogeli de la Cruz, va comentar aquests pressupostos des d'un vessant més tècnic, i va destacar l'augment de 284.000 euros respecte al pressupost anterior, tot això sense incrementar taxes ni impostos municipals, encara que s'augmentarà la recaptació per les noves valoracions del cadastre. Una altra dada que va esmentar és la reducció que es va produint de la càrrega financera del consistori, amb una reducció pressupostada del deute d'1,3 milions d'euros.

El regidor de Ciutadans Josep Maria González va mostrar la seva predisposició a parlar de totes les iniciatives que siguin positives, posant com a exemple aquest acord de pressupostos, i destaca el procés participatiu i el Pla Local d'Habitatge com a punts forts de l'acord, tot i la simbòlica assignació pressupostaria del PLH que en aquests moments té als comptes municipals i que és preveu millorar amb una modificació de crèdit al llarg del 2018.

La partida d'inversions que es podrà decidir mitjançant pressupostos participatius és la proposta estrella d'aquests comptes municipals i els ciutadans podran dir-hi la seva al web decideix.esparreguera.cat o bé a l'espai habilitat a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà al consistori Esparreguerí.