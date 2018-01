«L'espectacle audiovisual és un valor afegit a una visita que sola ja és espectacular»

Núria Monés treballa de guia de les coves del Salnitre des de fa dotze anys. Ahir, es va mostrar il·lusionada amb la reobertura.

Quines novetats destacaria d'aquesta nova etapa?

L'espectacle audiovisual que hem incorporat és un valor afegit a una visita que sola ja és espectacular. A més a més, s'han renovat les tarimes, que ara són de resina, i s'ha seguit apostant per la il·luminació freda per minimitzar la malaltia verda, un fong que atacava les formacions minerals de l'interior de la cova.

Que signifiquen per a vostè les coves com a treballadora i veïna?

Tinc una gran estima a aquestes coves. Aquí hi he pogut passar molt bons moments i conèixer companys de feina molt bons. És com una gran família i em permet treballar en una feina que té relació amb els meus estudis previs, que fa que en gaudeixi encara més.