Igualada atorga ajudes als nous autònoms

L'Ajuntament d'Igualada ha lliurat els ajuts per nous autònoms que han iniciat recentment la seva activitat, corresponents a la convocatòria 2017. Aquesta ha estat la primera convocatòria d'aquests ajuts, nascuts amb la voluntat de fer costat a la iniciativa de les persones que, sortint d'una situació de desocupació, han començat a treballar per compte propi, impulsant una nova iniciativa empresarial a la ciutat. En aquesta convocatòria pública, que es va obrir a la tardor passada, es van rebre tretze candidatures i totes van complir els requisits necessaris per rebre l'ajut.