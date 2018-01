El Consell de l'Anoia forma els notaris per evitar els abusos a gent gran

El Consell Comarcal de l'Anoia ha iniciat un curs de formació a totes les notaries de la comarca perquè puguin detectar possibles situacions de vulnerabilitat cap a les persones grans, com abús econòmic o financer. Emmarcada dins del programa «Pels bons tractes a les persones grans» del departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania de l'ens supramunicipal, aquesta formació ja s'ha ofert a altres col·lectius de la comarca com entitats bancàries, cossos de seguretat, comerços i professionals de l'àmbit de la salut i social.

La sessió formativa ofereix als notaris eines per saber si la persona té algun tipus de deteriorament cognitiu, determinar si té capacitat o no de decidir i, per tant, si són aptes per entendre i signar els documents notarials. També es recorden les eines legals de què disposa la persona gran per protegir-se i s'informa de què cal fer en cas de detectar alguna possible situació de maltractament. L'Equip d'Atenció a la Vellesa de l'Anoia (EAVA) s'encarrega d'aquesta formació informativa i es desplaça a la notaria amb l'objectiu que tots els professionals que hi treballen hi puguin assistir. La primera interessada ha estat la Notaria de Santa Margarida de Montbui.

Els maltractaments a les persones grans són un fenomen iceberg, dels quals es calcula que se'n coneix el 20% del total de situacions reals. El maltractament físic, psicològic, sexual, econòmic i/o financer, la negligència i l'abandonament són les tipologies recollides, juntament als protocols que s'estableixen a la Guia territorial de l'Anoia per a l'actuació contra els maltractaments a les persones grans, un document del 2017.

Pel que fa a la prevenció de situacions de maltractament a persones grans, la comarca té actives la campanya «Tracta'm bé» des del 2015, i accions formatives, que han tingut com a resultat múltiples trucades de professionals informant de possibles situacions de risc.

Creat el 2015, l'EAVA és l'únic equip multidisciplinari especialitzat creat exclusivament per atendre persones grans en situació de maltractament, de tot l'Estat. Actualment el formen un advocat, una educadora social, una psicòloga i una treballadora social. L'equip ofereix assessorament i fa accions preventives i fa propostes de millora.