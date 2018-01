Els igualadins han fet servir més l'autobús urbà durant l'any 2017

Els igualadins fan servir més el transport públic de la ciutat i també el que connecta la capital de l'Anoia amb les poblacions de més pes demogràfic de la comarca, com són Vilanova del Camí i Masquefa. Durant el 2017 hi ha hagut uns increments entre el 4 i el 5 %.

El que fa pròpiament a la ciutat d'Igualada, els usuaris van incrementar el 2017 el 4,82%, van passar de 379.449 a 397.747. Per línies, la Línia Circular 1 (LC1) va créixer de 188.618 a 196.263 viatgers, mentre que la Línia Circular 2 (LC2) ho va fer dels 190.831 als 201.484. Aquest augment, segons l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, posa de manifest «que hi ha una evident reactivació de l'economia i l'ocupació al territori, que també hi ha un creixement de l'activitat universitària a la ciutat i que els usuaris fan una bona valoració del servei de transport públic urbà», el que genera que hi hagi més fidelització.

D'altra banda, pel que fa al conjunt de línies que, des d'Igualada, connecten amb Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, els usuaris van créixer en conjunt el 4,19%, van passar dels 797.323 el 2016 als 830.737 el 2017 i superen, per primer cop, la franja dels 800.000. En concret, la Línia Transversal de Vilanova del Camí (LTV) ha passat de 240.863 passatgers a 253.184i ha pujat el 5,11%, la Línia Transversal de Santa Margarida de Montbui (LTM) ha crescut l'1,5%, dels 166.582 als 169.120 usuaris i, pel que fa a la Línia Transversal dels Festius (LTF), la pujada ha estat més moderada, ha passat de 10.429 a 10.686 passatgers.

Castells reivindica els esforços per a la millora del servei que es duen a terme regularment, tant des de la mateixa companyia com des de l'Ajuntament, amb la col·laboració, també diverses vegades, de la Generalitat i de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).



Alces a les andanes

I en aquest mateix sentit, recorda algunes accions recents com ara la instal·lació d'andanes de formigó en diferents parades per evitar l'estacionament de vehicles, garantir la correcta accessibilitat de les persones als autobusos, la connexió wifi per als viatgers, introduir el sistema d'informació de temps de pas a les parades o la contínua renovació de la flota de vehicles, entre d'altres. Totes aquestes millores, segons ha afirmat l'alcalde, han ajudat a fer que «la percepció dels usuaris pel que fa al bus urbà sigui d'un servei útil, puntual, fiable, eficient, accessible i, sobretot, una bona alternativa al vehicle privat». El servei de bus urbà d'Igualada el presta l'empresa Masats .