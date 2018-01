L'alcalde de Martorell reclama que el seu municipi s'incorpori a la zona 1 de transport metropolità

L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha reclamat que el municipi "sigui inclòs dins de la zona 1 del sistema tarifari integrat de la xarxa de transport metropolità", una mesura que serviria per a incentivar l'ús del transport públic. Ser de la zona faria que el preu del bitllet i de les targetes multiviatge fossin més barats que el de les actuals. L'alcalde ha fet la petició en el marc d'un acte de lliurament de la primera targeta T-Verda del Baix Llobregat (per a qui canvia el cotxe privat per l'ús del transport públic) a una veïna de la seva població.

Fins que no es produeixi aquesta incorporació, l'alcalde de Martorell ha demanat que "totes les estacions del municipi formin part de la mateixa zona tarifària". Actualment, Martorell té tres estacions de tren incloses dins de dues zones diferents: Martorell Vila-Castellbisbal pertany a la zona 2 i les de Martorell Central i Martorell Enllaç formen part de la zona 3. Fonollosa ha reivindicat la necessitat "d'acabar amb aquest greuge".

Fonollosa ha reivindicat millores en la xarxa de transport públic per afavorir-ne la seva utilització. En aquest sentit, ha tornat a demanar a l'Estat que s'acabin les obres de la estació intermodal de Martorell. L'alcalde ha recordat que "des de fa més de 10 anys estem pendents que ADIF i l'Estat facin la inversió que toca, una inversió que estava dins del projecte inicial i que facilitaria la mobilitat i l'ús del transport públic". "No entenem perquè no es tira endavant", ha continuat Fonollosa, qui ha explicat que "cada any reclamem la partida pressupostària als Pressupostos Generals de l'Estat i no tenim resposta".



Una veïna de Martorell rep la primera T-Verda del Baix Llobregat

L´alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, i el director general de l´Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), Joan Prat, han lliurat la targeta T-verda a Mònica López, veïna de Martorell, que ha estat la primera sol·licitant a la comarca del Baix Llobregat. L'alcalde destaca que "és una molt bona iniciativa per augmentar l'ús del transport públic en una regió metropolitana on cada cop tenim més problemes de contaminació".

Amb la T-verda, Mònica López podrà viatjar gratuïtament i de forma il·limitada en qualsevol mitjà de transport públic (autobús, metro, ferrocarril, tren i tramvia), dins de l´àmbit tarifari integrat de l´ATM de Barcelona (6 corones), durant un període de 3 anys.

La T-verda és un títol de transport de recent creació que té com a objectiu facilitar l´eliminació d´aquells vehicles més contaminants i promoure l´ús del transport públic. Per sol·licitar aquesta targeta, la Mònica només ha hagut de desballestar un vehicle sense etiqueta ambiental i comprometre´s a no comprar cap altre vehicle durant els tres anys de vigència de la targeta.

La sol·licitud de la T-verda es pot fer a través del web www.t-verda.cat o trucant al telèfon 902 444 012, i no té cap cost d´emissió per al seu titular. Malgrat que la durada de la targeta és de tres anys, hi haurà una renovació automàtica anual que tampoc té cap cost. En el moment de la sol·licitud, s´ha d´acreditar que en els darrers sis mesos s´ha desballestat un vehicle sense etiqueta ambiental i signar el compromís de no adquirir cap altre vehicle en els propers tres anys.