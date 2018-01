La Llacuna celebra diumenge la desena festa dels Tres Tombs

La Llacuna celebra diumenge els tradicionals Tres Tombs, que començaran a la 1 del migdia a la plaça de les Oliveres. Abans, però, el mateix diumenge a les 9 h del matí, hi haurà un esmorzar per a tots els participants.

Els animals faran un recorregut que estarà senyalitzat perquè el públic el pugui seguir i que acabarà a la plaça Major, on es realitzarà la benedicció i es lliurarà a tots els participants un record en nom de l'organització. A més, hi haurà coca i mistela per a tothom i venda dels tradicionals tortells. També es farà el sorteig de la tradicional panera.

Les butlletes de la panera es podran adquirir durant la setmana al Forn Pujó, l'Estanc, CoAliment i La Pansa. Es recorda que caldrà retirar tots els vehicles estacionats al recorregut i que l'organització no es responsabilitzarà dels danys ocasionats. Les festes arriben a la desena edició.