Igualada prohibeix vendre alcohol a les botigues a la nit

Estop a les borratxeres i a l'incivisme. L'Ajuntament d'Igualada prohibeix la venda d'alcohol a partir de les 11 de la nit a la ciutat. Hi ha botigues que tenen obert a aquesta hora. Per a l'alcalde de la ciutat, Marc Castells, els actes incívics cada cop són més freqüents als espais públics i s'ha mostrat especialment preocupat pel creixent consum d'alcohol entre els joves de 14 a 18 anys. De fet, l'any 2017 van créixer un 23% els atesos per intoxicacions etíliques a l'Hospital d'Igualada i, segons una enquesta feta pel departament de Joventut, un 87% dels joves d'entre 14 i 16 anys asseguren que prenen alcohol entre un i dos cops a la setmana.

El consistori ha decidit limitar l'horari de venda de begudes alcohòliques als establiments de productes d'alimentació que poden obrir tota la nit i prohibirà el subministrament d'alcohol entre les 11 de la nit i les 8 del matí. D'altra banda, també posarà en marxa una campanya informativa als pares dels adolescents i als mateixos joves amb l'enviament de cartes.

El pla d'acció del govern municipal d'Igualada per combatre els actes vandàlics a l'espai públic inclou tres vessants: la prevenció, l'acció i la reacció.

Pel que fa a la prevenció, l'Ajuntament ha decidit enviar un seguit de cartes informatives als pares i mares d'adolescents i als joves d'entre 14 i 18 anys per recordar-los «la importància d'estimular conductes de responsabilitat en els seus fills i la prohibició de comprar begudes alcohòliques per part de qualsevol menor». A través de les cartes també es recordarà els imports de les sancions per consum d'alcohol a la via pública. Castells ha lamentat que «no pot ser que els joves tinguin un accés tan fàcil a l'alcohol» i creu que «no podem menystenir els seus efectes i cal que fem pedagogia».

En el proper ple, l'Ajuntament modificarà les ordenances municipals per poder prohibir la venda d'alcohol a les botigues que obren a la nit, acollint-se a directives de la Generalitat. Castells ha deixat clar que si aquests comerços incompleixen l'ordenança, l'Ajuntament valoraria el fet d'obligar al seu tancament durant tota la nit.

Finalment, quant al vessant de la reacció, i en col·laboració amb la Policia Local, l'Ajuntament ha anunciat que a partir del mes de febrer hi haurà un augment de la presència policial per dissuadir de la pràctica del botellón i poder sancionar quan sigui necessari. El cap de la Policia Local, Jordi Dalmases, ha relatat que no hi haurà només un increment de policia uniformada, sinó que també patrullaran agents de paisà sense uniforme perquè «s'ha demostrat que és la manera més eficient de poder localitzar i identificar aquest tipus de conductes vandàliques».

L'increment de patrullatge es farà especialment als llocs on s'ha detectat que hi ha més afluència de joves i on hi ha més casos de desperfectes a la via pública. Dalmases ha recordat que el botellón està prohibit «tant per a menors d'edat com també per a adults».

Per la seva banda, l'alcalde ha lamentat l'increment dels actes vandàlics a la ciutat, que sovint consisteixen en el trencament d'arbres, bancs i jocs infantils, l'arrencada de papereres i senyals, la crema de contenidors o les pintades. De fet, el batlle ha posat com a exemple els desperfectes al Parc Central.