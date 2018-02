L'auditoria a Monbus detecta dèficits importants en el compliment dels horaris i la informació

L´empresa Monbús-Hispano Igualadina té problemes de puntualitat i de respecte dels horaris en el servei que presta en la línia Igualada-Barcelona. Aquest és un dels dèficits principals que presenta, segons l´informe que ha fet l´entitat ATM (Autoritat del Transport Metropolità) per al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generlatat. El Govern català té obert un expedient a l´empresa per dèficits de servei que podria derivar en una cancelació de la concessió actual de la línia a l´empresa gallega.

La línia presenta un índex de queixes molt alt, agreujat durant mesos per una atenció al client deficient, tot i que el mateix informe recull que aquesta situació ha millorat en els darrers mesos. Les conclusions de l´informe a les quals ha tingut accés aquest diari indiquen que «l´elevat volum de queixes del servei durant el 2017 és coherent amb la diagnosi del servei». Hi ha un nivell molt baix de satisfacció del servei, amb el 61,1%, i en les inspeccions dutes a terme s´ha detectat que hi ha «deficiències al servei pel que fa a la puntualitat i al respecte als horaris de les expedicions previstes».

En les conlusions, l´informe també indica que hi ha «dèficits importants en la informació que es posa a disposició del públic». O no hi ha la informació (en la meitat dels casos), o no és legible. L´informe no detecta problemes pel que fa a capacitat i ocupació dels autocars. En canvi, sí que s´ha fixat que hi ha problemes amb la ITV que haurien d´haver passat els vehicles (el 16% de dèficit). També indica, però, que hi ha una flota relativament jove, amb el 70% de menys de 8 anys.

Un servei que creix en usuaris

Els responsables de l´anàlisi del servei que presta la companyia Montbus a la línia Igualada-Barcelona tenen detectat un increment de les queixes en els darrers mesos, una situació que també ha coincidit amb l´entrada en servei d´una aplicació de mòbil per deixar escrites totes les incidècia que detecten els usuaris. Al mateix temps, el servei ha introduït millores en els darrers anys, sobretot de freqüències. En l´informe, ATM recull que els 20113 hi havia 871.000 viatgers, mentre que el 2016, tres anys després, la xifra s´havia incrementat fins als 921.000, el 5,7% més.

La línia a Barcelona com a bus exprés té 6o expedicions cap a Barcelona en dies feiners i 65 de retorn a la capital de l´Anoia. En canvi, hi ha més expedicions en hora punta d´Igualada a Barcelona (9) que no pas al revés (7). El servei es considera «primordial» en aquest corredor perquè en el bus exprés el temps de desplaçament és de 55 minuts i, en canvi, en tren, és de mitja hora més.