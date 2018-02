Martorell farà una rua de Carnaval amb 39 colles i més de 1.900 disfresses

La rua del Carnaval de Martorell tindrà, enguany, 39 comparses, amb una gran participació a cadascuna, ja que s'hi esperen més de 1.900 persones. Dimarts es va tancar la inscripció. El Carnaval Martorell Bestial se celebrarà el dissabte 10 de febrer, i el tret de sortida serà la Gran Ballada Bestial, coreografiada amb la cançó The wild life d'Outasight, els passos de la qual es poden assajar a través del vídeo tutorial que la regidoria de Cultura ha difós a les xarxes socials.

La concentració de colles serà, a les 5 de la tarda, a la plaça de la Vila per començar l'escalfament per a la Gran Ballada Bestial. El regidor de Cultura, Museus i Patrimoni, Sergi Corral, ha explicat que «la intenció de la Gran Ballada és marcar l'inici de la festa en un lloc comú, amb totes les disfresses juntes alhora. L'any passat vam obtenir la foto que volíem: la plaça plena de gent disfressada, ballant, seguint les indicacions d'un animador. Mirarem d'assolir el record de l'any passat».

La rua de Carnaval començarà a les 6 de la tarda i recorrerà el pàrquing del Vapor, carrer de l'Aigua, plaça de l'Església, portal d'Anoia, carrer de Pau Claris, avinguda dels Germans Martí, plaça del Vi i rambla de Les Bòbiles fins a Ca n'Oliveras.

El lliurament de premis i sopar de colles es farà, a les 9 de la nit, a la Nau 1 de Ca n'Oliveres. A continuació arrencarà el ball de Carnaval, apte per a tots els públics, que tindrà lloc a la Nau 2. A la 1 de la nit, començarà la sessió golfa, per a majors de 16 anys. Les entrades per a la sessió golfa que s'han repartit a les Oficines d'Atenció a l'Usuari del PMSAPM s'han exhaurit.

El Carnaval de Martorell reparteix premis a les millors disfresses, 600 euros per a l primer; 400 euros per al segon; i 400 més per a la millor coreografia. A més, la regidoria de Salut lliurarà un premi a la colla que millor representi un hàbit saludable, tant en nutrició, activitat física o descans, dotat amb 200 euros. El veredicte del jurat es farà públic el dia 10 de febrer durant el sopar i festa de Carnaval a Ca n'Oliveras.

D'altra banda, l'Esplai Guspira organitza el diumenge 11 de febrer el Carnaval infantil a la plaça de Les Cultures. A les 11 del matí hi haurà ball de disfresses i inscripcions al concurs, a partir de les 12 del migdia es farà la rua. Els premis es lliuraran a 2/4 de 2 del migdia.