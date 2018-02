Els sous dels regidors de Vilanova s'han reduït a la meitat

L'equip de govern de Vilanova del Camí, que lidera la socialista Noemí Trucharte assegura que durant el 2017 va reduir a la meitat la despesa municipal de retribucions a les persones electes. Trucharte ha afirmat que «hem complert el compromís adquirit a l'inici del mandat i hem reduït la partida a 70.800 euros, la meitat del que havia gastat l'anterior govern, que durant el 2016 va ser de 139.566,88 euros.

I aquesta despesa, segons l'alcaldessa, encara podria ser una mica inferior, ja que els nous regidors van accedir al govern el mes de febrer, i per tant, el mes de gener es va pagar amb les despeses que tenia establertes l'anterior executiu. El nou equip de govern va fer bandera de la reducció de la despesa de sous dels càrrecs polítics, que també van afectar de manera notable els membres de l'oposició. La reducció era un dels principals arguments del quadripartit que avui governa. PSC, VA, VV i Decide van presentar la rebaixa com una de les mesures perquè la corporació estalviés diners.

Ara, el govern actual diu que s'han pogut destinar aquests diners a altres projectes com la recuperació del Saló de la Infància, o per ampliar partides d'altres projectes. «Gràcies a abaixar-nos el sou a la meitat hem pogut augmentar també els imports de les subvencions a les entitats locals», com a festa de reconeixement als socis del Casal de la Gent Gran