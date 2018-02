El servei incrementa el 5,7 % els seus clients en tres anys, tot i que hi ha un repunt de queixes

Els responsables de l'anàlisi del servei que presta la companyia Montbus a la línia Igualada-Barcelona tenen detectat un increment de les queixes en els darrers mesos, una situació que també ha coincidit amb l'entrada en servei d'una aplicació de mòbil per deixar escrites totes les incidècia que detecten els usuaris. Al mateix temps, el servei ha introduït millores en els darrers anys, sobretot de freqüències. En l'informe, ATM recull que els 20113 hi havia 871.000 viatgers, mentre que el 2016, tres anys després, la xifra s'havia incrementat fins als 921.000, el 5,7% més.

La línia a Barcelona com a bus exprés té 6o expedicions cap a Barcelona en dies feiners i 65 de retorn a la capital de l'Anoia. En canvi, hi ha més expedicions en hora punta d'Igualada a Barcelona (9) que no pas al revés (7). El servei es considera «primordial» en aquest corredor perquè en el bus exprés el temps de desplaçament és de 55 minuts i, en canvi, en tren, és de mitja hora més.