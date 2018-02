Calaf torna a obrir les portes de les mítiques botigues de la plaça Gran

Sota la incansable pluja d'ahir, diumenge, Calaf va estrenar quatre de les seves botigues museïtzades, a més de tres aparadors ben singulars. Les arcades de la plaça Gran van servir de refugi als més de tres centenars de persones que entre paraigües i impermeables van escoltar el discurs inaugural de l'alcalde, Jordi Badia.

La iniciativa, que s'ha desenvolupat en els últims mesos, ha consistit a restaurar alguns dels establiments comercials de què disposava la vila fa aproximadament mig segle. D'aquesta manera, la Merceria Cal Garriga, la Impremta Joan Oller, La Bodega, i la Escuela de Niños van reobrir ahir les seves portes a la fictícia clientela: els visitants. També es van descobrir els aparadors de la Pastisseria Cal Mestres, l'Ultramarinos Cal Feu i el Colmado Cal Sala. Tots aquests espais s'han ambientat en l'època de la seva màxima esplendor, fent visible els productes que s'hi comercialitzaven.

I és que la plaça Gran de Calaf havia estat l'epicentre comercial de Calaf. «Tothom venia a comprar aquí», assenyala la Joana, calafina de tota la vida. Segons afegeix, «han deixat la merceria tal com havia estat, és realment com si, en entrar-hi, pogués tornar al passat, quan era més jove».

Dels més de quaranta comerços que hi havia hagut a la plaça i que aportaven vida, actualment només n'hi queda un, un bar. Cal aclarir que els comerços restaurats són només peces de museu, com si es tractés d'escultures: no tenen activitat comercial.

L'alcalde Badia va comentar que la iniciativa respon a la voluntat del consistori de fer reviure el comerç al nucli antic de Calaf, que en l'actualitat es concentra al sud del municipi. «Vam valorar oferir ajuts a nous comerços per tal que s'instal·lessin en aquesta zona, però vam desestimar la proposta, ja que en municipis semblants aquests plans no han funcionat», explica el batlle. D'aquesta manera, i amb el «tresor» històric que tenia la plaça, l'Ajuntament va engegar el projecte juntament amb les famílies dels antics comerços per fer reviure aquest punt comercial. Segons afegeix, «volem que aquests petits museus serveixin per atreure nous establiments que puguin comercialitzar: nous restaurants, una botiga de lloguer de bicicletes... Serveis relacionats amb l'activitat turística que es generarà d'aquest atractiu».

Per tirar endavant el projecte, l'Ajuntament ha hagut d'adquirir la titularitat dels locals a través d'un conveni de lloguer amb les famílies propietàries. El cost total del projecte ha estat de més de 100.000 euros, dels quals la Diputació n'ha procurat 15.000. La idea és seguir creixent i fer extensiva aquesta recuperació de patrimoni a, com a mínim, tres botigues més.