Els esparreguerins poden decidir en què invertir 200.000 euros al municipi

L'alcalde d'Esparreguera, Edu-ard Rivas, la regidora Maria Mas i l'assessor de l'empresa Indic Marc Majós van presentar dissabte a Can Pasqual la primera edició dels pressupostos participatius, que s'han dotat amb 200.000 euros.

La ciutadania proposarà i decidirà com utilitzar aquests diners, presentant propostes d'inversió que suposin una millora en l'espai públic o en els equipaments municipals. Per exemple, l'adquisició de mobiliari urbà, millores en l'àmbit de les noves tecnologies o en equipaments, voreres, vials i enllumenat. Ho podran fer les persones de més de 16 anys, entitats, comerços o empreses vinculades al municipi, a través de la plataforma digital Esparreguera Decideix, o acudint a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania.

Per prendre part en el procés al portal d'Esparreguera Decideix, és imprescindible registrar-s'hi identificant-se amb el nom i una adreça de correu electrònic, que permetrà la comunicació entre el ciutadà i el cos tècnic.

Totes les propostes hauran de contenir un títol, un cos on s'expliqui de què es tracta, que es justifiqui la necessitat social de la millora i s'indiqui un pressupost orientatiu. Fins i tot, es podran adjuntar imatges o arxius que es vulguin fer arribar a la comissió tècnica que s'encarregarà d'avaluar la seva viabilitat. Es poden fer tantes propostes com es vulgui, fins al dilluns 5 de març. Però cal tenir en compte els requeriments definits a les bases del procés de pressupostos participatius que es troben en pdf al mateix web. Cap proposta no podrà superar els 40.000 euros, ha de ser de competència municipal (que depengui de l'Ajuntament), no pot tractar-se d'una inversió condicionada en el temps i que impliqui un manteniment futur. No poden ser propostes genèriques i han de tenir interès general per a tots els veïns.

Un cop vençut el termini de presentació, els tècnics es disposaran a valorar-les, entre el 6 de març i el 22 d'abril. A partir del dia de Sant Jordi fins al 9 de maig es farà la difusió de les propostes finalistes a través del web i col·locant punts d'informació al municipi amb la intenció que hi participi el nombre més gran de ciutadans d'Esparreguera. La votació es farà del 10 al 24 de maig. Cada persona podrà triar un màxim de tres propostes, mitjançant la plataforma en línia Esparreguera Decideix. El 25 de maig es publicaran les propostes seleccionades, i a continuació es procedirà a la seva execució.