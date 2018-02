L'empresa anoienca Ultramagic participa en una cursa de globus

Puigcerdà acollirà entre demà i diumenge la segona edició de la Balloon Concept Challenge, una cursa de globus d'alta tecnologia que reunirà a la capital de la Cerdanya els millors aeronautes d'Europa. Enguany, la cursa tindrà la col·laboració de l'empresa Ultramagic, amb seu a Igualada, que fabrica aquests ECO globus. L'objectiu dels participants és recórrer la màxima distància amb el menor consum d'energia possible.

La Balloon Concept Challenge va néixer el febrer del 2017 per iniciativa de l'aeronauta Pierrick Duvoisin i el seu equip Balloon Concept, amb una reexida primera edició que va sortir de Neuchâtel (Suïssa). Duvoisin, que té quatre rècords mundials en resistència, és pioner en el desenvolupament i la construcció de prototips de globus de baix consum d'energia, els anomenats ecoglobus.

La cursa requereix una gran exigència tant física com tècnica per les condicions que comporta: inclou vol nocturn, un llarg recor-regut i unes temperatures extremes. L'any passat, els equips van volar a 30 graus sota zero durant més de deu hores, a una altitud de 6.000 metres. A més a més, els equips han de gestionar el seu combustible per poder recórrer la major distància amb el menor consum possible.



Una cursa d'estratègia

Es tracta, per tant, d'una cursa on l'estratègia és un factor clau, amb la combinació de la gestió dels recursos i la seguretat de la tripulació, que, lògicament, continua sent la màxima prioritat. L'equip guanyador de l'any passat va recórrer fins a 416 quilòmetres amb un consum de només 25,4 quilograms de combustible.

«Després de l'èxit de la primera edició, l'entusiasme per la cursa és important dins del món aeronàutic. S'han construït quatre nous models d'ecoglobus, cosa que ens motiva encara més per reeditar la cursa», comenta Pierrick Duvoisin, que participarà a la competició amb el seu equip Balloon Concept. Posa en relleu que «és una cursa única a escala mundial que reuneix els millors pilots del moment. També volem acompanyar i encoratjar els pilots més novells, que poden beneficiar-se de l'experiència dels més veterans. Volem que sigui accessible al major nombre de pilots».



Tres equips més que el 2017

Enguany participaran a la cursa deu globus, tres més que en la primera edició. El dia i hora exactes de la sortida es definiran de manera conjunta amb tots els participants en funció de la meteorologia, entre demà i diumenge vinent. Es preveu que la sortida sigui al voltant de les 3 de la matinada, ja que d'aquesta manera es pot recórrer una distància més llarga abans de l'aterratge, al final del dia, i aprofitar la llum natural. Els millors equips volaran durant més de quinze hores, mentre que els vols en globus tradicionals tenen una durada d'una a dues.

Un sistema GPS permetrà seguir en directe la trajectòria dels diferents participants durant la cursa. L'enllaç estarà disponible a la pàgina facebook.com/BalloonConcept.ch