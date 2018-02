L'església d'Esparreguera tindrà una nova campana per substituir l'esquerdada

El campanar d'Esparreguera, el segon més alt de tot Catalunya, estrenarà d'aquí a poc temps una nova veu. Serà una nova campana que ja s'està enllestint i que permetrà jubilar una de les existents, l'Eulària, que té una esquerda important. L'adquisició s'ha pogut tirar endavant després que l'associació d'Amics del Campanar hagi rebaixat notablement el pes de la campana i, en conseqüència, el seu cost.

La nova pesa 250 quilos i fa 70 centímetres de diàmetre. «La diferència amb la campana anterior, que fa 800 quilos de pes i més d'un metre de diàmetre, és important», ha explicat Josep Teruel, president dels Amics del Campanar, que ha subratllat que «estarà més compassada amb la dels quarts. Que sigui més petita no vol dir que tingui menys veu».

El cost serà, finalment, de 17.000 euros, 10.000 dels quals corresponen a la construcció de la campana i 7.000 a l'obra necessària per despenjar la vella i pujar la nova. La reducció del cost és important, perquè es partia al principi de 30.000 euros. Tindrà la imatge de santa Eulàlia i una inscripció de lloança a la Verge, així com el nom del fonedor i una dedicatòria als padrins, atès que per sufragar-ne el cost s'han rebut nombroses donacions i s'han fet actes i activitats de recollida de diners. La benedicció es farà diumenge, 11 de febrer, a les 12 del migdia, però no hi ha encara data per a la instal·lació. La vella campana Eulària, que data del 1581, quedarà exposada com a peça de museu. Quedarà a l'església durant uns dies, fins que pugui començar a sonar. Al llarg d'un any, la campana donarà les hores més de 200.000 vegades.