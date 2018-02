La 6a edició del FineArt Igualada comptarà amb una quarantena d'exposicions

El festival de fotografia FineArt d'Igualada, que celebrarà la seva sisena edició del 23 de febrer al 18 de març, comptarà enguany amb una quarantena d'exposicions d'un total de 45 fotògrafs i una desena d'escoles de fotografia i imatge. Repartides per tota la capital de l'Anoia hi haurà 23 sales d'exposicions temporals que s'instal·laran en espais patrimonials de la ciutat. La sisena edició del certamen comptarà amb fotògrafs provinents de Mèxic, els Països Baixos i França, així com de diferents punts de l'Estat i Catalunya. Alguns dels noms reconeguts de l'edició d'enguany seran el fotògraf francès Gilbert Garcin, el mexicà José Luis Espinosa, l'espanyol Manuel Vilariño (premi nacional de fotografia 2007) o les catalanes Sandra Balsells i Núria Faig.

A banda de les quaranta exposicions, el FineArt comptarà amb diverses activitats paral·leles vinculades a la fotografia com visites guiades, taules rodones, xerrades o tallers per a petits i grans. Com cada any, el certamen també dedicarà espais a fotògrafs igualadins i en aquesta edició el festival comptarà amb les obres de Maria Teresa Closas i l'Arxiu Comarcal de l'Anoia.

El FineArt 2018 comptarà amb professionals d'àmbit internacional com el francès Gilbert Garcin, el mexicà José Luis Espinosa i l'holandès Koen Sudgeest. També hi haurà presència de professionals de l'estat espanyol com el premi nacional de fotografia 2007 Manuel Vilariño, la gaditana Paula R. Feito o el valencià José Beut. Pel que fa als fotògrafs catalans s'hi podrà veure l'obra de Joan Colom, Rafael Vilarrubias, Sandra Balsells i Núria Faig, entre d'altres.