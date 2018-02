Les escoles públiques d'Igualada fan una comparsa de 800 membres per reivindicar la seva educació

Les cinc escoles públiques d'Igualada -Dolors Martí, Emili Vallès, Gabriel Castellà, García Fossas i Ramon Castelltort- han decidit trencar motlles aquest dissabte a la rua de Carnaval. Per primera vegada, més de 800 nenes, nens, mares i pares dels cinc centres sortiran en una comparsa conjunta, en una iniciativa pionera que vol trencar motlles. "Volem reivindicar l'escola pública com l'escola d'Igualada, l'escola que garanteix la igualtat d'oportunitats, la cohesió, la diversitat, la inclusió, els valors, l'educació, la laïcitat, la democràcia, la catalanitat, la igualadinitat... I precisament per això, massa vegades la rua apareixia com una mostra de les 'capacitats' de tal o qual centre enfront als altres. Per això, des de les cinc AMPAs vam considerar que podria estar bé trencar amb aquesta dinàmica de competitivitat entre centres que s'havia establert en els darrers anys, i demostrar que la cooperació és possible", segons expliquen els representants de les cinc AMPAs.

"Són cinc maneres de fer totalment diferents, i tirar el projecte endavant ha estat un repte apassionant de treball cooperatiu, aprofitant els punts forts de cada escola, aprenent els uns dels altres", han exposat. Així, dissabte es podrà veure una macro-comparsa en què s'hi han implicat les comissions de Carnaval de les AMPAs de tots els centres. "Durant tot el curs, tot un seguit de mares i pares de tots els centres s'han esforçat per treballar a l'uníson: conjuntament van decidir la temàtica, la disfressa, la música... Conjuntament s'està muntat la carrossa... Un treball que s'ha fet amb molta il·lusió, i que el conjunt de les famílies ha valorat molt positivament. Així mateix, també esperem que el conjunt d'Igualada ho valori igualment de bé", han exposat.

La macro-comparsa, a més, comptarà amb una banda sonora pròpia: els igualadins JoKB han compost la cançó "El Nostre Amagatall" especialment pensant en aquesta rua, i que compta amb la veu dels cantaires de les corals Gatzara i Verdums.

Al Dolors Martí, a l'Emili Vallès, al Gabriel Castellà, al García Fossas i al Ramon Castelltort s'hi oferta l'educació primària. Els responsables de les AMPAS dels col·legis volen "mostrar al conjunt de la ciutat que som una unitat". En aquest sentit, han reivindicat el lema "5 centres, 1 escola", entès com una línia de treball en la qual volen aprofundir. "A més, aquesta primera iniciativa de cooperació tindrà continuïtat en el futur, amb d'altres iniciatives que sorprendran el conjunt dels igualadins", han exposat. De moment, la coordinadora d'AMPAs ja ha posat en marxa un nou canal informatiu a Telegram (https://t.me/EscolaPublicaIGD) en què anirà difonent les noves accions que vagi posant en marxa, alhora que les múltiples xarxes socials de cadascun dels cinc centres també les anirà difonent.

Els representants de les AMPAs d'escoles públiques d'Igualada han explicat que l'èxit cooperatiu que es podrà veure aquest dissabte és fruit del treball que s'ha anat fent al llarg de deu anys. "Llavors, les AMPAs i els centres es miraven amb recel entre elles. Durant tot aquest període de temps, aquestes friccions han desaparegut, i entre nosaltres ara col·laborem intensament", han exposat.

Una col·laboració que, creuen, donarà fruits molt positius. "Als cinc centres hi estem formant els igualadins del futur, ja que som l'espai que dóna més garanties d'èxit a tothom. No estem formant especificitats, sinó que som l'escola que representa millor la nostra comunitat, amb un professorat de primer nivell", han sentenciat. "L'èxit acadèmic d'un nen –entès com que cadascú tregui el màxim de profit de les seves capacitats- depèn en gran mesura de la implicació de les famílies en el seu procés educatiu. I les AMPAs és una feina que fem, en la mesura que som col·laboradors del centre. A nivell de comunitat, doncs, tant la macro-comparsa de dissabte com el dia a dia en cadascun dels nostres centres és una aportació enorme que fem a Igualada", han conclòs.