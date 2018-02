Olesa proposa al seu veïnat compartir la remodelació de l'avinguda Francesc Macià

L'Ajuntament d'Olesa organitza un taller de diagnosi participativa per definir com ha de ser l'avinguda Francesc Macià de la població. L'Ajuntament vol aconseguir que l'avinguda, un dels eixos viaris més importants del municipi, esdevingui en el futur una via que prioritzi molt més el vianant i esdevingui veritablement un eix cívic, i vol que aquest sigui un procés que tingui la implicació de la població.

El taller participatiu tindrà lloc demà dijous, 8 de febrer, a les 7 de la tarda, a l'Escorxador. Abans, a les 6 de la tarda, es farà una sortida guiada per la zona de l'eixample i l'avinguda Francesc Macià que servirà per introduir la sessió participativa.

L'Ajuntament disposa d'un estudi elaborat per la Diputació de Barcelona que planteja cinc alternatives per invertir l'actual dinàmica de l'eix de l'avinguda Francesc Macià, que ara per ara prioritza la circulació de vehicles davant dels vianants. Ara el que vol el consistori olesà és recollir la visió que té la ciutadania d'aquest important eix viari i analitzar els pros i contres de les diferents alternatives que planteja l'estudi de la Diputació.