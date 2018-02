«Vam passar molts nervis abans no es va poder aturar l'autocar sense control»

Nadia, Raúl, Mikel i Pau són 4 dels 44 alumnes de l'institut Santo Tomás de Aquino, de Fuerteventura, que la setmana passada van veure com els seus professors acudien al volant de l'autocar que els transportava després que el conductor patís un desmai, a l'A-2, l'altura de la Panadella (Anoia). Havien estat esquiant a Port Ainé i l'autocar els traslladava a l'aeroport. Després de l'ensurt, que podia haver acabat en tragèdia, els joves han tornat a les aules. Al centre coincideixen a afirmar que «l'acció dels professors ens va salvar la vida».

Els alumnes han explicat que en el moment que el professor Antonio González va veure que el conductor no responia, i quan el director del centre va agafar el volant de l'autocar per no sortir del carril i va aconseguir frenar i aturar el vehicle a la voravia, «la majoria dels alumnes estàvem dormint. Ens van despertar els crits dels professors i vam tenir un gran ensurt, perquè l'autobús estava tombat», explica una de les alumnes.

La majoria dels estudiants admeten que «la vida ens ha donat una altra oportunitat». I relaten que van sentir «com l'autocar quedava amorrat a la vora de la carretera, amb les rodes de darrere aixecades, i havent trinxat en el moment de frenar diversos senyals de trànsit», explica un altre del nois. «Quan van aconseguir parar el vehicle completament vam respirar tranquils, però alguns dels nostres companys ho van passar malament, per la situació d'angoixa, i fins i tot alguns van haver de vomitar a causa dels nervis que van passar», afegeixen.

Els alumnes que van ser protagonistes de l'incident, ara volen oblidar l'ensurt i l'angoixa viscuda. «Hem de girar full», asseguren. Expliquen que tot plegat és fruit de moltes coses que coincideixen, però asseguren que «si el professor que anava al costat del conductor en aquell moment hagués estat dormint, no ho hauríem explicat». «Sort en vam tenir que estava despert, que es va adonar del que passava i que els altres professors van poder actuar». Malgrat l'ensurt, asseguren, si els diguessin per tornar a esquiar a Port Ainé, tornarien a dir que sí.

Els joves, que són al darrer curs de l'ESO, ja intenten pensar més en els estudis que en l'incident. Demà, divendres, l'Ajuntament de Puerto del Rosario farà un homenatge als professors Moncho Paniagua (que a més a més és regidor a l'Ajuntament), Antonio González i Juanjo Giménez, i també a Sergio Pérez, que era amb el grup, i és policia.