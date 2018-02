Cesc Freixas amenitza la segona Nit de l'Esport i la Cultura de Calaf

Calaf es prepara per celebrar la seva nit de l'Esport i la Cultura i fa pública la llista amb els més de 50 nominacions per rebre els guardons. Els guanyadors es donaran a conèixer avui a les 8 del vespre a la Sala Folch i Torres del Casal de Calaf. És la segona edició de la Nit de l'Esport i Cultura.

L'acte, dirigit per Neus Quer, serà presentat per Pilar Guadiola i Eloi Hernández, i tindrà l'actuació musical de Cesk Freixas i l'Orquestra de l'Escola de Música de Calaf. Com a novetat d'enguany s'ha afegit un premi especial del jurat en l'àmbit de la cultura.

Els responsables de l'acte consideren que tenir més de 50 nominacions és un senyal de la bona salut que té el teixit cultural i esportiu de Calaf. Aquests guardons que s'atorgaran al vespre fan referència a la feina feta durant l'any 2017.

El jurat dels Premis Esportius és format per: Josep Torra, Jaume Masafred, Edgar Cardona, Miquel Puigpinós i un representant de l'àrea d'Esports de l'Ajuntament de Calaf. D'altra banda, el jurat dels Premis Culturals té la participació de Neus Quer, Josep M. Solà, Judit Martí i un representant de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament.

A més a més, per als Premis de l'Alta Segarra, tant de l'esport com de la cultura, s'han afegit com a membres del jurat un representant dels diferents ajuntaments del territori: Jaume Vilardosa per Castellfollit de Riubregós, Montserrat Franch per Sant Martí Sesgueioles, Cristina Mas pels Prats de Rei, Salvador Bosch per Pujalt i Jordi Boil per Sant Pere Llavinera.