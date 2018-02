El darrer mercat d'antiguitats d'Igualada va batre rècords de parades

El mercat d'antiguitats, col·leccionisme, art i artesania que organitza Fira d'Igualada l'últim diumenge de cada mes va batre rècords: el darrer diumenge de gener, al Passeig Verdaguer d'Igualada s'hi van instal·lar un total de 156 parades, el 30% més que al rècord anterior, que era de 120 parades.

Amb aquesta xifra el mercat mensual d'antiguitats, col·leccionisme, art i artesania se situa com un dels principals del país i de visita obligada per a tots aquells amants de les antiguitats i del col·leccionisme. L'increment del nombre d'expositors constata la bona elecció del canvi d'ubicació que es va fer l'any 2014 i que va traslladar el mercat del nucli antic al passeig Verdaguer, fet que facilita així l'accessibilitat tant dels firaires com dels visitants, millora la distribució de les parades i facilita el muntatge i desmuntatge de les parades.

Des del setembre del 2014 el nombre de parades ha augmentat a poc a poc fins a situar-se a les més de 150 actuals.

Fira d'Igualada, entitat sense ànim de lucre, treballa pel foment de mercats i també per potenciar el comerç i la indústria de l'Anoia.