L'interior del mercat de la Masuca d'Igualada ja és a google

L'interior del Mercat Municipal de la Masuca d'Igualada es pot visitar virtualment a Google Maps, a través del Programa de Transformació Digital del Comerç impulsat per la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya. Mitjançant aquesta iniciativa de generació de tours virtuals, es vol millorar el posicionament i visibilitat dels 168 mercats municipals, garantir la seva presència a la xarxa i, dotant-los d'una eina moderna, incrementar les seves oportunitats de difusió i venda. Aquesta ruta virtual, que ha entrat en funcionament aquest any 2018, permet passejar per l'interior del mercat municipal d'Igualada i visitar totes les seves parades des de qualsevol dispositiu mòbil o ordinador.

L'Ajuntament d'Igualada contempla aquest tour virtual «com un recurs molt útil per a la promoció de La Masuca».