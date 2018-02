Martorell tindrà un centre referent per als discapacitats intel·lectuals

Martorell fa un pas definitiu per tenir una residència d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual. Un conveni entre l'Ajuntament i la Fundació Arc de Sant Martí, signat ahir, és l'element que permet dur a terme la construcció de la nova residència Arc de Sant Martí. L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, i la presidenta de la Fundació Arc de Sant Martí, Juani Gonzalez, van presentar-lo ahir. Aquest nou espai ofereix 48 places per a persones amb discapacitat intel·lectual. El centre es preveu com un espai on viure i tenir garantit el suport de professionals que els ajudaran en aquesta nova passa a la seva vida. La residència els permetrà poder fer una vida relativament autònoma.

La instal·lació, situada al costat de l'actual centre de dia, tindrà una superfície construïda de 1.900 m2 i està previst l'inici del seu funcionament d'aquí a un any. L'edifici tindrà 3 plantes on es distribuiran les persones en funció del seu grau de dependència. A la planta baixa hi haurà les persones amb un grau de dependència més gran. A cada planta hi haurà 16 places, amb espais amplis.

Aquest nou edifici comptarà també amb zones comunitàries com un menjador, la bugaderia, un magatzem i una zona d'infermeria situada a la planta baixa per poder atendre qualsevol incidència de les persones residents, els pisos per a les persones que hi visquin tindran una mida entre els 92 m2 (residents a la planta baixa) i els 54 m2 (residents a la resta de plantes), que disposaran de totes les facilitats com qualsevol altre pis.

L'actuació està pressupostada en 3 milions d'euros, dels quals l'Ajuntament de Martorell n'aportarà el 50%. La resta del finançament ha d'arribar, segons van explicar ahir fonts municipals, de la Generalitat, i d'altres entitats com ara la Fundació Social de la Caixa, amb qui s'està en converses.

El projecte donarà servei principalment a persones del municipi però estarà obert a persones d'altres indrets. Fonollosa destacava ahir que, a part de les places de residència, el servei també generarà demanda de llocs de treball en l'àmbit de l'atenció sociosanitària.

L'alcalde va afegir que estava molt satisfet per la construcció d'aquest nou complex sociosanitari i va comentar que «és una de les inversions més importants de la legislatura, sobretot pel retorn que té a la societat» i afegia que «donarà a aquestes persones molta autonomia, ells podran escollir viure sols o amb parella si ho volen». Per a la directora de la Fundació Arc de Sant Martí, Rosa Cardenas, el projecte sortirà millor tot i l'espera (aquest projecte es va paralitzar l'any 2009) i puntualitzava que «aquest temps d'espera ens ha ajudat a rebre més suggeriments i hem afegit les demandes de les famílies per millorar-lo», i afegia que la residència, juntament amb el centre de dia, han de ser espais «que es complementin per donar un millor servei».

Un cop construïda, l'ocupació serà gradual. Primer, 28 interns. El projecte també preveu l'espai «respir» per al descans de famílies amb persones dependents que necessitin que algú les cuidi.