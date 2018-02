Calaf reconeix la música de Teresa Escolà, de Valentí Miserachs i de Gerard Mases

La segona Nit de l'Esport i la Cultura de Calaf premia la música. Teresa Escolà va ser distingida amb el premi a la trajectòria cultural per la seva «vida dedicada a la música»; Gerard Mases, per la seva trajectòria musical internacional que l'ha portat a formar part de bandes com Muchachito Bombo Infierno, Red Bombo o Flamingo Tours; i premi Alta Segarra de la cultura a mossèn Valentí Miserachs, qui, entre altres mèrits, destaca per haver estat organista i compositor de la capella Júlia de Sant Pere del Vaticà i Creu de Sant Jordi el 2001.

El moment emotiu de la nit va ser l'entrega del premi especial del jurat de reconeixement a títol pòstum a Jaume Fonoll, gran comunicador i músic calafí, que va morir el juliol passat. El seu germà, el músici i poeta Celdoni Fonoll, va fer el lliurament del premi i se'l va recordar amb una cançó que va enregistrar en els seus últims dies. Entre el món cultura i l'esportiu, Calaf va repartir divendres a la nit 14 guardons.

En aquest mateix àmbit de la cultura, es van repartir un total de 7 premis. A més a més dels esmentats es va reconèixer la millor iniciativa cultural infantil, que va ser per al Casino de Calaf pel casal d'estiu «Un estiu de pel·lícula»; es va atorgar un premi efemèride al Casal de Calaf, pels 20 anys de contacontes; es va guardonar la millor aportació cultural, que va ser per la promoció de la cultura a Calaf que fan els Diables Alta Segarra, que han recuperat el Cucarell, l'antic Drac de Calaf. També va tenir un reconeixement (millor aportació cultural en l'àmbit social o pedagògic) l'Associació Cultural i Educativa Calamanda per fomentar i dinamitzar la cultura popular.

En el mateix acte també es van lliurar els premis esportius. En total van ser 6 guardons. El millor esportista masculí infantil va ser Jan Molina (jugador de l'aleví A del Barça); el millor esportista absolut va correspondre a Pere Parés (que el 2017 va rebre més de 20 medalles en l'àmbit de les arts marcials a escala nacional i internacional); el premi a la trajectòria esportiva va ser per a Luciano Grados per la seva dedicació a l'atletisme, amb més de 200 curses completades; la Penya Barcelonista de Calaf va obtenir el premi a la millor iniciativa esportiva per l'organització del 3x3 de futbol; el de millor ambaixador esportiu va recaure en la Unió Esportiva Calaf, per la iniciativa de l'intercanvi amb la població occitana de Soual, i el premi Alta Segarra, en José Sánchez Malet per la voluntat i dedicació que implica estar al capdavant de Bike Calaf.

A més, es van fer dues mencions especials com a millors esportistes infantils, per a Sara Rubio Pérez i Naila Ben-Aïcha González, per les victòries en els darrers campionats de kungfu internacionals.

L'alcalde de Calaf, Jordi Badia, va felicitar a tots els nominats i va afirmar que amb el seu esforç i talent contribueixen a engrandir el nom de Calaf i l'Alta Segarra. L'acte, dirigit per Neus Quer, va ser presentat per Pilar Guardiola i Eloi Hernández, i hi van assistir més de 300 persones i diversos representats d'entitats i ajuntaments de l'Alta Segarra.

La gala es va iniciar amb un vídeo que recollia les activitats dutes a terme el 2017 en l'àmbit de l'esport i la cultura a Calaf, va tenir de la música de Cesk Freixas (que va interpretar algunes de les cançons del seu nou disc, Proposta, i va dedicar unes paraules a l'escriptor segarrenc Manuel de Pedrolo) i es va acabar amb els assistents cantant L'Estaca.