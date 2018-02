Igualada tindrà accés a la C-37 pel Rec a partir del 2019

La Generalitat ha acabat els projectes (dues alternatives) per connectar la ciutat d'Igualada amb la C-37, l'anomenada variant sud de la capital de l'Anoia. Aquesta és un projecte que ara queda a exposició pública durant dos mesos i que encara la tramitació administrativa final. Es tracta d'una obra de poc més d'un quilòmetre, amb un pressupost que pot estar al voltant dels 12 milions d'euros. El secretari d'Infrastructures i Mobilitat, Ricard Font, va presentar ahir aquest porjecte i també la connexió definitiva de Vilanova del Camí amb la mateixa carretera. Amb aquestes dues obres, Font considera que hi haurà guanys importants per treure trànsit de l'interior d'Igualada i Vilanova del Camí. Les obres en aquest segon municipi, de menor abast, començaran el proper 6 de març. Les d'Igualda, l'any 2019.

Tot i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola i el control per part de l'estat dels comptes de la Generalitat, Font va assegurar que obres com les d'Igualada es poden assumir perquè ja estan programades de fa temps i, per tant, entren en pressupost.

La carretera C-37, en aquesta tram entre Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui té una escassa mitjana de trànsit: poc més de 5.000 vehicles /dia. Font també va insistir en què aquest tipusde variants "no s'han fet ni per portar tan poc trànsit ni per passar de llarg de les poblacions que té al seu pas" i va exposar que la idea de l'adminsitració catalana era "fer-la més permeable".

D'acord amb aquest principi, la intervenció plantejada per la Generalitat contempla fer unes connexions internes a la zona de Vilanova, en paral·lel a la C-37, per poder regular les entrades i sortides en tots els sentits a aquesta carretera. Es tracta d'obres menors però que han de resoldre un problema que fa 10 anys que està encallat, amb una rotonda inacabada i la manca d'accés a la C-37.

L'alcaldessa de Vilanova, la socialsta Noemí Trucharte, va admetre que aquesta no era la solució que volia el seu govern i el seu poble, però es va mostrar comprensiva amb un fet que tècnicament és irresoluble: hi ha dos accessos, i estan massa a prop l'un de l'altre, amb la qiual cosa fa que no es puguin fer correctament els accessos d'incorporació a la carretera. Per això, la solució de la Generalitat ha estat plantejar fer un vial en paral·lel, per una zona que ara està sense desenvolupar urbanísticament, però que el Pla Urbanístic de Vilanova ja contempla que es pugui urbanitzar. Trucarte, ahir, es mostrava satisfeta amb la solució trobada.

La ronda Sud d'Igualada, que té sis quilòmetres de longitud, discorre des de Santa de Vlanova del Camí fins a Santa Margarida, però no té cap enllaç d'accés ni a Vilanvoa ni a Igualada, una situació que Igualada ha reclamat ja des de la concepció de la mateixa carretera. La Generalitat ha acabat l'estudi informatiu, i ara el sotmet a informació pública abans de fer el definitiu. Font va explicar ahir que abans d'acabar la ronda sud i poder-la connectar amb la A-2, primer ha volgut resoldre els dèficits de connexió. Val a dir, que el final de la ronda, que també està en estudi, té un cost que pot doblar

El projecte abasta tres termes municipals: Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui. El nou accés, que s'ubicarà entre els actuals enllaços de Sant Maure i de Vilanova del Camí, estarà format per dues rotondes i un vial d'un quilòmetre. Aquest vial tindrà dos carrils, un per sentit, de 3,50 metres d'amplada i dos vorals d'1 metre cadascun.

El traçat inclou dos viaductes per salvar la riera Garrigosa, primer i el riu Anoia, després. Un cop passat el riu Anoia, el traçat connecta amb la trama urbana d'Igualada; en concret, amb el carrer del Rec, a l'altura del carrer Misericòrdia, segons l'alternativa considerada més adient en els estudis que se sotmeten a informació pública.

En coordinació amb l'Ajuntament d'Igualada, s'ha plantejat la continuació de l'actual via per a vianants i bicicletes pel costat sud del carrer del Rec, fent-lo passar a diferent nivell respecte dels vehicles.

L'estudi de demanda que s'ha dut a terme calcula que el nou accés d'Igualada captarà més de 7.000 vehicles diaris i que 4.200 vehicles que actualment travessen Igualada deixaran de fer-ho. Paral·lelament, 1.800 vehicles deixarien de circular per l'interior de Santa Margarida de Montbui.



Millora de l'accessibilitat de Vilanova del Camí

Actualment, la ronda Sud té dos accessos a Vilanova del Camí: Vilanova del Camí (situat al sud del municipi) i Vilanova nord. El primer és un semienllaç que permet els moviments cap a i des del sud i el segon és un enllaç que facilita els moviments en tots dos sentits de la circulació.

En la mateixa línia d'optimitzar la infraestructura i afavorir la mobilitat en els municipis de l'entorn, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat la millora de l'accessibilitat de Vilanova del Camí mitjançant dues actuacions complementàries. L'objectiu és formar, en dues fases, una via col·lectora que connecti els dos enllaços actuals per, d'una banda, millorar la connectivitat de l'enllaç de Vilanova nord i, de l'altra, facilitar els moviments que ara no són possibles a l'enllaç de Vilanova del Camí.

Es calcula que aquesta nova accessibilitat a Vilanova del Camí captarà 3.470 nous trànsits diaris i traurà prop de 3.300 vehicles diaris del nucli urbà de Vilanova del Camí.