La Policia Local d'Esparreguera admet un increment dels fets delictius

Els fets penals coneguts han crescut un 10,07% el 2017 a Espar-reguera. Segons les dades de seguretat que ha fet públiques l'Ajuntament, el 2017 es van produir 86 fets penals més que el 2016, i van passar de 854 a 940.

Els robatoris amb força a domicili creixen un 11% i passen de 56 a 62 en un any, i els robatoris amb violència (alguns amb l'afegit d'intimidació) augmenten un 94% i passen de 18 a 35. Aquests moviments en la quantitat d'incidents amb fets delictius s'atribueixen, de manera general, a les tendències i moviments en el marc global de la delinqüència.

L'inspector en cap de la Policia Local, Josep Sánchez, ha explicat en mitjans municipals que «també s'han incrementat els delictes en l'àmbit de la llar, inclosa la violència de gènere», i ha afegit que, a nivell general, «la delinqüència cada cop és menys una qüestió local i més un problema nacional i fins i tot internacional». En molts casos, es tracta de grups organitzats que es mouen per tot el territori».

Una altra tipologia que s'ha incrementat de manera molt important són les estafes, que han passat de 84 a 126 en un any. S'atribueix sobretot a l'increment de l'ús d'Internet i als càrrecs a targetes per compres no realitzades. També s'han incrementat les denúncies per danys, que han passat de 103 el 2016 a 159 el 2017.

En canvi hi ha tipologies que baixen de manera notable, com els robatoris amb força a establiments o a empreses, que es redueixen un 75%.

El centre de la vila va concentrar el 51% dels fets penals coneguts durant el 2017, i el barri de Can Comelles és el que té el percentatge més baix, un 3,3%. Hi ha barris que experimenten un increment important dels fets penals, com és el cas de la Plana, que ha passat de 38 a 69, un 82% més, tenint en compte tots els tipus de delictes englobats. En canvi, percentualment, la Plana concentra poc més del 7% del total del municipi. La majoria de barris se situen en una forquilla que va del 3% al 7% del total de delictes.