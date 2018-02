Els futurs accessos de Vilanova a la C-37 creen la primer divisió al govern local

«No té sentit crear una nova trinxera interior», afirma el regidor d´Urbanisme de l´Ajuntament de Vilanova del Camí, Juan Manuel Cividanes. I afegeix que no té sentit fer «una via que per utilitzar-la haguem de sortir per la rotonda del Polígon, transitar per l´interior del polígon, continuar per l´interior de la trama urbana municipal, travessar 4 rotondes, i un nou pont sobre la via del tren, per arribar al fons del Barri Santa Llúcia».

La connexió del municipi a la ronda sud, ara escapçada perquè els tècnics van advertir que l´accés que volia el municipi estava massa a prop de l´altre i no es mantenien les distàncies de seguretat, ha obert la primera gran escletxa en el govern quatripartit que és al davant de l´Ajuntament de Vilanova des de fa poc més d´un any. El regidor d´Urbanisme s´oposa a un projecte, una part del qual té obres previstes per als primers dies de març, però l´alcaldessa, Noemí Trucharte, hi dóna suport. El primer és del grup Independents per Vilanova, Trucharte pertany al PSC.

Dilluns, l´alcaldessa, a la presentació de les noves connexions a Vilanova i a Igualada, afirmava que tot i que ella hauria volgut fer un accés amb tots els sentits de circulació resolts amb a la mateixa carretera, entenia que fer un vial paral·lel com proposa la Generalitat resolia el problemea i no violava el reglament de carreteres.

Cividanes assegura que la solució que es planteja no té «cap» sentit perquè «ni solucionarà, ni reduirà el número de vehicles que es desplacen per l´interior del municipi». «Tot el contrari -assegura- crearà nous punts de congestió interior». I el responsable d´urbanisme de Vilanova explica que «actualment ja tenim més de 3.500 vehicles que circulen per aquests punts de congestió: com pot ser una solució continuar forçant als vehicles a passar pel mateix punt actual de congestió, la rotonda del carrer Fusters amb la carretera de La Pobla?». I també retreu que «s´elimina un carrer d´entrada i sortida al Barri La Lluna per poder construir un nou pont sobre la via del tren».

Segons el regidor Cividanes, «la prioritat seria eliminar aquestes vies separadores. Començar per soterrar la via del tren, invertir en la carretera de La Pobla de Claramunt per poder convertir-la en un carrer integrador amb el Barri de La Pau, y crear els enllaços cap a Barcelona a la Rontonda del Barri Santa Llúcia de la Ronda Sud».

Cividanes es lamenta de la solució actual, però també de la història d´aquesta tram de la carretera C-37, que havia de ser una ronda per treure trànsit de l´interior de poblacions, però que a l´hora de la veritat només era una connexió de Sant Margarida de Montbui fins a l´A-2.