Una porta d'entrada directa per al barri del Rec

? El Rec tindrà el seu accés propi. El popular barri adober d'Igualada, una de les esperances de transformació de la ciutat, tindrà una porta d'entrada des de la C-37, com ahir destacava l'alcalde d'Igualada, Marc Castells. Una rotonda, alçada de nivell perquè l'ACA hi veia problemes d'inundabilitat si es feia a la cota actual del carrer del Rec, distribuirà el trànsit a l'alçada del carrer Misericòrdia.

El fet que la rotonda s'hagi alçat de nivell permet, segons els tècnics del projecte, mantenir la continuïtat del camí al costat del riu Anoia inclòs en el pla de Vies Blaves. Aquest també és un

L'accés d'Igualada de la ronda sud tindrà una rotonda a cada cap i un viaducte per salvar el riu Anoia i un altre de més petit per a la riera de Garrigosa. És un vial d'un quilòmetre de dos sentits. Tindrà dos carrils, un per sentit, de 3,50 metres d'amplada, i dos vorals d'1 metre cadascun.

La rotonda que es farà a la trama urbana d'Igualada tindrà una part, la meitat aproximadament, que serà un voladís. Per sota hi haurà un carril bici i un camí per a vianants d'aquest via blava, una solució que també atorga seguretat.

Segons Ricard Font, l'estudi de demanda que s'ha dut a terme calcula que el nou accés d'Igualada captarà més de 7.000 vehicles diaris i que 4.200 vehicles que actualment passen pel mig d'Igualada deixaran de fer-ho. Paral·lelament, 1.800 vehicles deixarien de circular per l'interior de Santa Margarida de Montbui, segons el mateix estudi.