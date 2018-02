L'empresa Iguana porta la fibra òptica a zones amb servei deficient

Iguana, l'operador de telecomunicacions nascut a l'Anoia, desplegarà els dos propers anys la seva pròpia xarxa de fibra òptica a diferents zones de set municipis de la comarca: Santa Margarida de Montbui, Argençola, Sant Martí de Tous, la Torre de Claramunt, Vallbona d'Anoia, Cabrera d'Anoia i Jorba. A més, ubicarà instal·lacions tècniques a Capellades i seguirà executant el desplegament que està duent a terme a Masquefa.

L'empresa desenvolupa el projecte gràcies a l'ajut europeu dels fons Feder. El projecte permetrà fer arribar connexió a Internet d'alta qualitat a indrets on hi ha greus dèficits de connectivitat a Internet, les conegudes com a zones blanques.

Aquests indrets que resoldran la manca de connexió per fibra òptica a la comarca de l'Anoia són: el Coll del Guix, el Saió i la Mallola, a Santa Margarida de Montbui; Clariana a Argençola; Sant Martí de Tous (incloent el nucli urbà, Sentfores, l'Aubareda i Massip); la Torre de Claramunt (incloent la Torre Baixa, la Torre Alta, Camaró i la Rata); Vallbona d'Anoia, i Cabrera d'Anoia (incloent el Castell de Cabrera).

En el decurs d'aquest any, segons expliquen fonts de l'empresa, és previst que la fibra òptica d'Iguana arribi a Sant Martí de Tous, Clariana, el Coll del Guix, el Saió i la Mallola. De cara al 2019 es completarà el desplegament a la resta de zones blanques previstes: la Torre de Claramunt, Vallbona d'Anoia i Cabrera d'Anoia.

D'altra banda, Iguana ja està desplegant la seva pròpia xarxa de fibra òptica a Jorba amb recursos propis. A Jorba on els usuaris que ho desitgin ja poden començar a sol·licitar el servei, s'està fent arribar connexions d'alta qualitat al nucli urbà, Sant Genís, Ca la Minga i Pla de Torroella.