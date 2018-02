TIC Anoia convoca el premi per a la Implantació de Sistemes d'Informació

L'Associació per l'impuls del sector TIC de l'Anoia, ha convocat la setena edició del Premi TIC d'Implantació de Sistemes d'Informació. Aquest guardó té com a objectiu premiar, donar visibilitat i reconèixer l'esforç i la innovació en l'ús de la informàtica i les noves tecnologies per a la implantació de sistemes d'informació, que aportin un valor estratègic rellevant en qualsevol àmbit industrial, comercial, social, cultural, sanitari i educatiu.

El premi s'adreça a qualsevol professional, empresa, entitat o administració. El darrer va ser per a Interior Vista.